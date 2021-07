Sebastian Stan star del film Sharper accanto a Julianne Moore

Sebastian Stan sarà il protagonista di Sharper, un nuovo film prodotto per Apple con protagonista Julianne Moore.

La star di The Falcon and the Winter Soldier sarà quindi coinvolto nel progetto realizzato grazie ad A24.

The Falcon And The Winter Soldier: un'immagine di Sebastian Stan

Il film Sharper racconterà la storia di una truffatrice, interpretata da Julianne Moore, che agisce nel mondo dei miliardari a Manhattan. La sceneggiatura è firmata da Brian Gatewood e Alessandro Tanaka.

Sebastian Stan avrà la parte di Max, un astuto criminale conosciuto per riuscire a eseguire piani complicati e riuscire a fuggire con grandi somme di denaro. Nel film l'uomo sarà alle prese con un altro progetto ambizioso.

Alla regia del film ci sarà Benjamin Caron (Sherlock), mentre Julianne Moore sarà coinvolta anche come produttrice.

Stan, in queste settimane, è impegnato nelle riprese di Pam & Tommy, la nuova attesa miniserie targata Hulu che porterà sul piccolo schermo la storia d'amore tra Pamela Anderson, ruolo affidato a Lily James, e il musicista Tommy Lee.

La serie è diretta da Craig Gillespie, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Rob Siegel e Seth Rogen sarà coinvolto anche come produttore in collaborazione con Evan Goldberg.