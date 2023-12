Sebastian Stan è un giovane Donald Trump nelle prime foto del film The Apprentice

Sebastian Stan si trasforma in Donald Trump nelle prime foto dal set di The Apprentice, dedicato alla vita e alla carriera dell'ex presidente degli Stati Uniti.

Sebastian Stan si trasforma in Donald Trump nelle prime foto dal set di The Apprentice, film di prossima uscita che ricostruirà la carriera dell'ex presidente degli Stati Uniti. La pellicola seguirà l'ingresso di Trump come imprenditore nel settore immobiliare negli anni '70 e '80, raccontando la sua ascesa al potere. Le riprese sono iniziate a novembre e la data di uscita del film non è stata ancora comunicata.

Page Six ha pubblicato le immagini di Stan nei panni di Trump seduto su una panchina del parco a New York mentre consuma un veloce pranzo sotto la neve.

L'interprete di Bucky Burnes nell'MCU sfoggia una parrucca simile all'acconciatura dell'ex presidente e anche il volto denuncia smorfie ed espressione tipiche di Trump.

Questa, per Sebastian Stan, non è la prima trasformazione mimetica in un biopic. Lo scorso anno l'attore ha interpretato il batterista dei Motley Crue Tommy Lee nella miniserie biografica Pam & Tommy, che ricostruisce il turbolento matrimonio tra Pamela Anderson e il rocker.

Pam & Tommy, Anthony Mackie commenta la trasformazione di Sebastian Stan in Tommy Lee: "Sono inorridito"

Che cosa sappiamo di The Apprentice

Diretto da Ali Abbasi, i cui lavori più recenti includono il finale della prima stagione di The Last of Us e il film Holy Spider del 2022, The Apprentice è cofirmato da Abbasi con l'autore Gabriel Sherman, meglio conosciuto per il suo libro del 2014 The Loudest Voice in the Room, una biografia sull'ex presidente di Fox News Roger Ailes. Il progetto si profila dunque come un racconto avvincente e realistico sulle pratiche commerciali di Trump.

Oltre a Stan, il cast include anche l'interprete di Succession Jeremy Strong nel ruolo di Roy Cohn, mentore di Trump durante i suoi anni di formazione. Un'altra star del Marvel Cinematic Universe, Maria Bakalova, nota per aver doppiato Cosmo the Spacedog in Guardiani della Galassia Vol. 3, interpreterà Ivana Trump, la prima moglie dell'ex presidente.

Ricordiamo che in precedenza Donald Trump era stato interpretato sul piccolo schermo da Brendan Gleeson nella miniserie Showtime del 2020 The Comey Rule.