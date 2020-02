Sebastian Stan e Anthony Mackie: consigli di San Valentino dal set Marvel

Le star di The Falcon and the Winter Soldier, Sebastian Stan e Anthony Mackie, hanno condiviso dal set dei consigli di San Valentino.

The Falcon and the Winter Soldier mostrerà di nuovo in azione Sebastian Stan e Anthony Mackie e le due star hanno voluto condividere alcuni consigli romantici in occasione di San Valentino.

Le due star della serie prodotta per Disney+ che proseguirà il racconto dei due eroi della Marvel hanno usato i social per dispensare delle "regole" utili a vivere bene la propria situazione sentimentale.

Anthony Mackie ha esordito dichiarando: "Regola numero 1: assicuratevi sempre di dare un regalo invece che riceverne uno, vi rende una brava persona". Sebastian Stan ha poi proseguito sottolineando: "Regola numero 2: siate voi stessi. Sempre e in ogni situazione. Con chiunque e in ogni situazione".

I due attori hanno quindi proseguito il proprio messaggio invitando i propri fan a tenere a mente queste due semplici regole che potrebbero contribuire a essere felici. Stan ha infatti concluso ricordando: "Alla fine bisogna essere in due per fare in modo che le cose funzionino".

The Falcon and the Winter Soldier è la prima di otto serie Marvel annunciate per il servizio di streaming Disney+, e fa parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. La storia seguirà Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan), alle prese con le conseguenze di Avengers: Endgame, al termine del quale Steve Rogers affidava l'identità di Captain America a Sam. Al loro fianco rivedremo anche Sharon Carter (Emily VanCamp), ex-agente del governo americano, e Helmut Zemo (Daniel Brühl), l'uomo che in Captain America: Civil War portò allo scioglimento degli Avengers. La serie conterrà anche il debutto sullo schermo di John Walker, ovvero U.S. Agent.

La supervisione creativa del progetto è stata affidata a Malcolm Spellman, e la regia di tutti e sei gli episodi è di Kari Skogland. Il budget di ogni episodio è di circa 25 milioni di dollari.