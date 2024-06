Sean Penn e Robin Wright hanno faticato a diventare amici dopo il divorzio: "C'è voluto parecchio tempo"

In una recente intervista con il New York Times, Sean Penn ha rivangato i suoi tre matrimoni con Madonna, Robin Wright e il più recente con Leila George. In merito alla lunga unione con la star di House of Cards, Penn si è soffermato sulla difficoltà a instaurare un rapporto di amicizia dopo il divorzio nel 2010.

Sean Penn e Robin Wright si sposarono nel 1996 dopo sette anni di relazione, separandosi una prima volta nel 2007 e poi riconciliandosi varie volte fino alla definitiva rottura nel 2010. Dal matrimonio nacquero i figli Dylan Frances e Hopper Jack.

Amici divorziati

"Si scopre che è molto più veloce ricostruire un'amicizia dopo il divorzio se non ci sono figli coinvolti. C'è voluto parecchio tempo per Robin e me. C'era molto dramma. È molto più importante farlo se ci sono figli coinvolti ma non è facile, giusto?" ha dichiarato Penn.

Sean Penn in una scena di Milk di Gus Van Sant

Dylan Frances Penn oggi ha 33 anni mentre Hopper Jack Penn ne ha 30. Nel corso del tempo, i due ex coniugi sono riusciti a riscoprire una situazione di amicizia e co-genitorialità, principalmente dall'inizio del 2023, quando sono stati visti trascorrere del tempo insieme a Los Angeles in diverse occasioni:"Essere amici con il padre dei propri figli è un dono" disse Robin Wright "perché sappiamo che il divorzio con figli è una delle cose più difficili della vita".

Di recente, Sean Penn, premiato con due premi Oscar al miglior attore per i ruoli in Mystic River di Clint Eastwood nel 2004 e Milk di Gus Van Sant nel 2009, aveva sposato l'attrice australiana Leila George, figlia dei colleghi Vincent D'Onofrio e Greta Scacchi, con la quale ha divorziato nel 2022. Da quel momento l'attore si è professato un single felice, dichiarando al Times di godersi questa nuova condizione di vita in maniera entusiasta.