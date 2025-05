Sean Penn: "Tom Cruise? Il miglior stuntman nel mondo del cinema"

Nella puntata di un podcast al quale ha partecipato di recente, Sean Penn ha citato un suo ottimo amico e collega, complimentandosi e spendendo diverse parole per il suo impegno come stuntman, e non solo come attore.

Tom Cruise, secondo Sean Penn, è il miglior stuntman del mondo e l'ha dimostrato nel corso della sua lunga carriera in film d'azione di grande successo al botteghino.

Sean Penn esalta il talento di Tom Cruise

"Tom Cruise è uno che persegue l'eccellenza ad un livello altissimo" ha dichiarato Penn "Capisco che certi film vengano apprezzati più di altri [riferendosi ai film indipendenti che realizza rispetto ai blockbuster di Cruise] ma lui è un ottimo attore ed è anche un artigiano straordinariamente devoto al suo mestiere".

Tom Cruis in una scena d'azione di Mission: Impossible

"Film di quel livello non si fanno senza qualcuno di straordinario dietro, e lui è il filo conduttore in troppi di quei film perché non sia merito suo. Non è un caso. È probabilmente il miglior stuntman del mondo del cinema, per quanto riguarda le abilità che possiede e cosa riesce a farci, e forse è anche quello con più esperienza in assoluto, perché creano coreografie apposta per lui, impossibili da testare con altri stuntman, perché nessuno se lo potrebbe permettere. Probabilmente ha fatto avanzare l'intero settore. Davvero impressionante" ha concluso Penn, sottolineando come probabilmente gli stessi stuntman lo ringraziano per aver valorizzato il loro mestiere.

Christopher McQuarrie svela un'altra incredibile follia di Tom Cruise

Presente ad una proiezione di Mission: Impossible - The Final Reckoning, il regista Christopher McQuarrie ha descritto una nuova follia di Tom Cruise presente nel film.

Hayley Atwell e Tom Cruise in una scena di Dead Reckoning

"Quando guarderete Tom, stasera, ci sarà un momento in cui è su un aereo, completamente solo ai comandi. Si tratta di un biplano ed è realmente da solo là sopra" ha spiegato McQuarrie. Tom Cruise in quel caso fungeva anche da troupe, regolando inquadratura e luce, dirigendo in totale autonomia la scena.