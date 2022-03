Sean Penn ha camminato per chilometri fino al confine con la Polonia per documentare la crisi ucraina

Sean Penn ha raccontato di aver "camminato per chilometri" fino al confine con la Polonia dall'Ucraina, dove si è recato per girato un documentario sull'invasione della Russia.

Sean Penn ha raccontato l'esperienza ucraina in un tweet per condividere un aggiornamento pochi giorni dopo l'annuncio della sua presenza in Ucraina, a Kiev, per girare un documentario sull'escalation del conflitto con la Russia.

"Io e due colleghi abbiamo camminato per chilometri fino al confine polacco dopo aver abbandonato la nostra auto sul ciglio della strada", ha rivelato Penn in un tweet pubblicato lunedì.

"Quasi tutte le auto in questa foto trasportano solo donne e bambini, la maggior parte senza alcun segno di bagaglio, e un'auto è il loro unico bene di valore", ha aggiunto.

Durante il fine settimana, l'attore 61enne ha condannato il presidente russo Vladimir Putin e ha applaudito il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy per la sua risposta al conflitto:

"Si tratta di un brutale errore di vite tolte e cuori spezzati, e se non cede, credo che il signor Putin avrà commesso un errore orribile per tutta l'umanità", ha detto Penn nella dichiarazione, che ha poi condiviso su Twitter.

Penn è arrivato a Kiev la scorsa settimana per girare un documentario sulla crisi.

"L'attore e regista americano, il premio Oscar Sean Penn è arrivato in Ucraina", si legge in una dichiarazione tradotta dalla pagina Facebook dell'Ufficio del Presidente dell'Ucraina. "Il regista è venuto a Kiev appositamente per registrare tutti gli eventi che si svolgono in Ucraina come regista di documentari e per dire al mondo la verità sull'invasione russa del nostro Paese".