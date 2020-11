Sean Connery: il tributo di Michael Bay al suo "sorriso alla James Bond di approvazione"

Michael Bay ha condiviso con l'Hollywood Reporter un ricordo della star Sean Connery, scomparsa nel weekend all'età di 90 anni, che nel 1996 diresse nell'action movie The Rock.

Sean Connery alla Festa Internazionale del Cinema di Roma

"Era una leggenda. Tutti abbiamo dei maestri nella nostra carriera. Qualcuno che ti lascia un insegnamento speciale. Maestro che non vedi da 20 anni, ma di cui ricordi ancora la saggezza come fosse ieri. Sean Connery, per me, era uno di loro" scrive Michael Bay.

"Ero giovane e inesperto, stavo girando il mio secondo film, The Rock. Avevo sentito dire che Sean era molto duro coi registi. Ero terrorizzato quando gli ho impartito le prime indicazioni: "Uh, Sean, per favore puoi farlo in modo meno affascinante?." Lui ha risposto, "Certo, ragazzo!" "Ragazzo" era il soprannome che mi aveva dato. Sean era notoriamente pratico parsimonioso. Non dimenticherò mai il primo giorno in cui è apparso sul set, usavamo una moneta per la fuga di Mason. La moneta era un falso quarto di dollaro preso in un negozio di magia di Hollywood, tre volte più grande, attaccato a un'asta che io facevo ruotare davanti all'obiettivo. Ero sdraiato sul pavimento sotto la sedia di Sean, intento a far girare la moneta. Mi sentivo così stupido. Quest'uomo aveva fatto 75 film, e non pensavo mi avrebbe fatto fare questa sciocca ripresa da scuola di cinema. Poi l'ho guardato. Non dimenticherò mai il fantastico sorriso alla James Bond che mi ha fatto come segno di approvazione. Mi ha insegnato così tanto sulla recitazione e su questo mestiere".

Michael Bay condivide una storia divertente sul mito del cinema:

"Stavamo girando un inseguimento. Sean guida e io sono solo a riprendere sull'auto con lui. All'improvviso frena, la mia testa colpisce il finestrino. Mi dice "Tutto OK?" E io, "No, i ragazzi della Disney sono qui per farmi il culo perché sono in ritardo di due giorni sullo schedule." Sean, con il suo sguardo sornione, chiede "Vuoi il mio aiuto?" Stacco: pranzo con i funzionari Disney in una classe elementare, seduti su minuscole sedie. Sembriamo dei giganti. Annuncio che Mr. Connery vorrebbe venire a far visita per salutarci. Sean entra, si siede di fronte ai funzionari che sono a bocca aperta, Con il classico Sean Connery style, esclama con il suo accento scozzese: "Questo ragazzo sta facendo un buon lavoro, voi state vivendo nella vostra fottuta torre d'avorio Disney e abbiamo bisogno di più soldi!!!" Senza battere ciglio, loro rispondono: "OK. Quanto?" Lo ha fatto perché amava i film. Amava l'eccellenza e amava fare le cose al meglio. La sua etica lavorativa mi ha insegnato tutto".