James Bond, Ian Fleming incontrò Sean Connery e disse: 'Voglio un uomo elegante, non così rozzo'

Ian Fleming rimase scioccato dall'incontro con Sean Connery, per lui davvero troppo rozzo per interpretare l'elegante 007 che aveva creato.

Ian Fleming era tutt'altro che entusiasta della scelta di Sean Connery come interprete James Bond, visto che riteneva l'attore scozzese troppo rozzo. Lo rivela la biografia dell'autore di Bond di Nicholas Shakespeare, intitolata Ian Fleming: The Complete Man.

Sean Connery e Kim Basinger in una scena di Agente 007 - Mai dire mai

A quanto pare, Ian Fleming voleva fare di Richard Burton il primo James Bond sullo schermo, ma Burton rifiutò. Il libro di Shakespeare rivela che anche Peter Finch, Cary Grant, Dirk Bogarde, Trevor Howard, Rex Harrison, Richard Todd, Michael Redgrave, Patrick McGoohan, Roger Moore (che in seguito fu ingaggiato per interpretare Bond) e Richard Johnson furono tutti presi in considerazione per il celebre 007.

"Ne abbiamo provati 20 o 30. Nessun attore importante avrebbe interpretato la parte per più di un film e non potevamo stabilire un accordo con un distributore senza l'ingaggio di un attore principale", ha dichiarato all'autore del libro l'agente cinematografico di Fleming, Robert Fenn.

Il primo film di James Bond a decollare è stato Dr. No, che vedeva Sean Connery nel ruolo di James Bond. Tuttavia, Fleming rimase "scioccato" quando incontrò Connery nella vita reale per la prima volta "perché non sapeva parlare l'inglese della regina".

"Fleming disse: 'Non è affatto la mia idea di Bond, voglio un uomo elegante, non questo così rude'", ha ricordato Fenn.

James Bond ha trasformato Sean Connery in una star

Ian Fleming non è stato lungimirante, visto che il ruolo di James Bond ha reso Sean Connery un'icona. L'attore avrebbe ripreso il ruolo di Bond in altri cinque film: A 007: Dalla Russia con amore, Agente 007 - Missione Goldfinger, Agente 007 - Thunderball (Operazione tuono), _Agente 007 - Si vive solo due volte e Agente 007 - Una cascata di diamanti.

"Sean Connery era la persona giusta al momento giusto", afferma nel libro il produttore di Bond Michael G. Wilson. "Se non fosse stato Sean, che sarebbe accaduto? Avrebbe catturato l'attenzione del mondo intero?"

"Era l'assoluta fiducia in se stesso che emanava", aggiunge la produttrice Barbara Broccoli riguardo a Connery. "Camminava come lo scavezzacollo più arrogante che avessi mai visto, come se possedesse ogni angolo di Jermyn Street, da Regent Street a St James. 'Questo è il nostro Bond', ho detto".