Sean Connery, Harrison Ford e George Lucas ricordano l'attore

Sean Connery è stato ricordato da Harrison Ford e George Lucas che hanno commentato la triste notizia della morte dell'indimenticabile attore.

Il protagonista di Indiana Jones e il regista hanno avuto modo di collaborare con la star del cinema in occasione della saga di Indiana Jones.

Harrison Ford, a Variety, ha dichiarato: "Era mio padre... non nella vita reale... ma in Indiana Jones e l'ultima crociata. Non sai cosa sia il piacere fino a quando qualcuno ti paga per portare Sean Connery in una corsa a bordo di una motocicletta russa che saltella lungo un sentiero di montagna pieno di ostacoli e svolte e puoi vederlo contorcersi spaventato".

L'interprete dell'iconico archeologo ha aggiunto: "Dio, ci siamo divertiti. Se è in Paradiso spero che abbiano campi da golf. Riposa in pace, caro amico".

Sean Connery: i 10 migliori film dell'attore

George Lucas ha invece dichiarato: "Sir Sean Connery, tramite il suo talento e la sua determinazione, ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema. I suoi spettatori comprendevano varie generazioni, ognuna con dei ruoli favoriti che ha interpretato. Ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore come padre di Indy. Con un'aria di intelligente autorità e un astuto senso di furberia comica, solo qualcuno come Sean Connery poteva riportare Indiana Jones nei rimpianti infantili o nel sollievo tramite un severo rimprovero paterno o un gioioso abbraccio. Sono grato per aver avuto la fortuna di averlo conosciuto e aver lavorato con lui. I miei pensieri sono rivolti alla sua famiglia".