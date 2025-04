Sean Connery era stato quasi preso per Tarzan. Perché era stato scartato?

Anche questo fa parte del mito: si vocifera che Sean Connery avrebbe dovuto interpretare il ruolo di Tarzan, ma quanto è vero e in caso perché non è successo?

Una leggenda di Hollywood racconta che Sean Connery, prima di diventare James Bond, fosse in procinto di vestire i panni di Tarzan. Un'ipotesi affascinante ma smentita dai fatti: Connery avrebbe dovuto tornare nei panni di un villain, non del Re della Giungla. E la parte? Fu poi consegnata a un altro. Ma a chi e perché?

Quando Sean Connery sfiorò la liana

Prima che il suo nome diventasse sinonimo di 007, Sean Connery era solo un attore britannico in cerca di ruoli incisivi, e nel 1959 ottenne una parte in Tarzan's Greatest Adventure. Non era Tarzan, ma O'Bannion, un cattivo della ciurma del villain Slade, interpretato da Anthony Quayle. Il protagonista, invece, era ancora Gordon Scott, che si era appena legato a un nuovo contratto per sette film, intenzionato a dare al personaggio di Tarzan una veste più fedele alle origini letterarie: meno famiglia Disney, più selvaggio greystokiano. Da qui nasce la leggenda secondo cui Connery sarebbe stato il candidato designato a prendere il testimone di Scott una volta completato "quel film di spie" che aveva appena firmato.

Sean Connery sul set

L'equivoco, come spesso accade nei meandri del gossip cinematografico, nasce da un "e se" mai concretizzato. Connery aveva impressionato così tanto la produzione da essere stato preso in considerazione per un ritorno nel film successivo, Tarzan the Magnificent, ancora una volta nei panni di un antagonista. "Connery era fantastico... volevano usarlo nel prossimo Tarzan anche se nel film muore, era davvero bravo", ricordò Scott in un'intervista del 1993.

Ma il destino aveva già bussato: Broccoli e Saltzman lo attendevano sul set di Dr. No, e da quel momento in poi "non potevamo più toccarlo". Ironia della sorte, proprio in quel film il villain interpretato da Jock Mahoney avrebbe ereditato il ruolo di Tarzan nella pellicola successiva. La leggenda di Connery-Tarzan, dunque, resta un gioco di ombre: affascinante, ma infondato.