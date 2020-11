Sean Connery: le sue ceneri saranno sparse in Scozia, la vedova "Era il suo ultimo desiderio"

Micheline Roquebrune, vedova di Sean Connery, ha svelato che le ceneri del marito stanno per fare ritorno in Scozia dove verranno sparse al vento, ultimo desiderio del divo.

Sean Connery sta per intraprendere l'ultimo viaggio nella sua amata Scozia dove le sue ceneri verranno sparse dalla vedova Micheline Roquebrune, che ha intenzione di realizzare l'ultimo desiderio del divo.

Sean Connery alla Festa Internazionale del Cinema di Roma

"Stiamo per riportare Sean in Scozia, questo era il suo ultimo desiderio" ha dichiarato Micheline Roquebrune allo Scottish Mail. Sean Connery si è spento all'età di 90 anni nella sua casa delle Bahamas.

"Voleva che le sue ceneri fossero sparse alle Bahamas e anche nella sua patria" ha spiegato la vedova, sposata con Connery per 45 anni, aggiungendo che il desiderio di Sean verrà realizzato non appena la famiglia potrà viaggiare alla fine dell'emergenza sanitaria. "non appena sarà possibile e sicuro tornare a viaggiare, l'intenzione della famiglia è di fare ritorno in Scozia con lui. Vorremmo organizzare un servizio funebre per lui in Scozia, questa è la nostra speranza. Ma non possiamo dirlo finché non siamo certi che accadrà".

Micheline Roquebrune, che era vicina a Connery al momento della morte nella sua casa di Lyford Cay, Bahamas, ha confermato che l'attore verrà cremato in una cerimonia funebre privata sull'isola caraibica. Le sue ceneri saranno messe al sicuro fino a che "non si potrà di nuovo viaggiare . Ma non sappiamo quando questo sarà possibile."

