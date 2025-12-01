Sean Combs: la resa dei conti, Diddy nel trailer della docuserie critica il suo avvocato

Nella giornata di domani debutterà in streaming su Netflix la docuserie Sean Combs: la resa dei conti, di cui è stato condiviso online il trailer.

Il progetto racconterà il processo che ha portato alla condanna della star della musica, mostrando momenti inediti delle giornate del famoso rapper.

Le anticipazioni svelate dal trailer

Nel video condiviso online si vede Sean Combs mentre parla al telefono e si lamenta con il suo avvocato, facendo notare che sembra ormai chiaro che stanno perdendo. L'artista, mentre è in una stanza di hotel a New York, sostiene quindi che bisogna trovare qualcuno in grado di aiutarli, che abbia quindi avuto a che fare con gli 'affari più sporchi', in modo da avere l'aiuto necessario a fargli evitare il carcere.

Il progetto prodotto da Curtis '50 Cent' Jackson e dalla regista Alexandria Stapleton offrirà uno sguardo unico e inedito alla vita di Diddy/Puff Daddy, attualmente in carcere a Fort Dix, nel New Jersey, per scontare una condanna a quattro anni.

Ecco il trailer condiviso da Netflix:

Questo nuovo documentario in quattro parti, secondo la sinossi ufficiale diffusa dalla piattaforma di streaming, offre un ritratto sconvolgente del magnate dei media, leggenda della musica e pregiudicato. Attraverso esplosivi materiali inediti, tra cui interviste esclusive con persone del suo entourage, questo documentario narra la storia di un uomo potente e intraprendente, dell'impero dorato che ha costruito e del mondo criminale che si celava sotto la sua superficie.

I dettagli della docuserie

Combs aveva compiuto una rapida ascesa nel mondo dello spettacolo con la sua etichetta Bad Boy Entertainment, che ha contribuito a far ottenere la fama e il successo ad artisti come Mary J. Blige, The Notorious B.I.G., o il gruppo Danity Kane. Nel corso degli anni, come rivelano davanti alla telecamera amici di infanzia e dipendenti, c'era tuttavia qualcosa di più oscuro.

Sullo schermo si vedranno materiali inediti, tra cui interviste esclusive, che contribuiranno a offrire un ritratto accurato di una persona la cui vita è all'insegna di molte luci e ombre, cercando di capire come sia passato dai red carpet alla condanna ricevuta in tribunale nel mese di luglio.