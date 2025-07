Sean 'Diddy' Combs: il rapper colpevole di trasporto ai fini della prostituzione e assolto dalle altre accuse

Il cantante è stato giudicato colpevole soltanto per due capi d'accusa su cinque tra quelli per cui era stato portato in tribunale.

Poco dopo essere rientrata in aulta per riprendere le deliberazioni, la giuria del processo nei confronti di Sean 'Diddy' Combs, ha annunciato di aver raggiunto un verdetto.

Il magnate della musica a stelle e strisce è stato giudicato colpevole per trasporto ai fini della prostituzione, tra i vari capi d'accusa per i quali era finito alla sbarra.

Il verdetto su Sean 'Diddy' Combs

In definitiva, Sean 'Diddy' Combs è stato dichiarato colpevole per due dei cinque capi d'accusa nel processo per traffico sessuale, venendo comunque assolto dall'accusa più grave di associazione a delinquere e traffico sessuale tramite forza, frode o coercizione.

Jonah Hill e Sean Combs in una scena di un film

La decisione della giuria, composta da otto uomini e quattro donne, è arrivata dopo che gli stessi giurati avevano dichiarato che c'erano diversi membri con opinioni irremovibili da ambo le parti per l'accusa più grave: cospirazione per associazione a delinquere.

L'arresto e le accuse a Sean 'Diddy' Combs

Il rapper era stato arrestato nel settembre 2024, dopo che le autorità federali lo avevano accusato di aver minacciato, abusato e costretto le vittime a soddisfare i suoi desideri sessuali in un periodo compreso tra il 2004 e il 2024.

Combs ha sempre negato le accuse e nel caso fosse stato condannato per l'accusa di cospirazione, secondo la legge RICO, avrebbe rischiato una pena da minimo 15 anni al massimo dell'ergastolo per traffico sessuale.

Sean Combs in una scena di In viaggio con una rockstar

Il reato per cui è stato giudicato colpevole, trasporto ai fini della prostituzione, comporta una pena massima di dieci anni di reclusione. Produttore discografico, rapper e imprenditore, Sean Combs fondò l'etichetta Bad Robots all'inizio degli anni '90 e lanciò la carriera di star della scena musicale USA come The Notorious B.I.G. e Mary J. Blige.