Se scappi, ti sposo: Julia Roberts e la faccia da ornitorinco, il retroscena

Julia Roberts fu la principale ispirazione per la celebre scena della 'faccia da ornitorinco' che compare in Se scappi, ti sposo, film di Garry Marshall uscito nel 1999.

La faccia da ornitorinco, resa celebre da Julia Roberts in Se scappi, ti sposo è stata aggiunta alla sceneggiatura dopo che Garry Marshall, il regista del film, l'ha vista fare quella smorfia per intrattenere i suoi nipoti che erano venuti a farle una sorpresa sul set.

Julia era incredibile con i bambini a detta del regista e quest'ultimo fu molto colpito da come i bambini reagirono nel vedere l'espressione dell'attrice. Nella scena in cui Julia Roberts corre attraverso la stanza piena di bambini piccoli, il bambino tenuto in braccio dalla donna alla sua sinistra è il nipote di Marshall, il quale ha una celebre abitudine, quella di mettere i suoi figli e i suoi nipoti all'interno dei suoi film. Sua figlia Kathleen, ad esempio, interpreta la "Cugina Cindy" in Se scappi, ti sposo.

Se scappi, ti sposo è un film del 1999 interpretato da Julia Roberts e Richard Gere. Il film vede anche la partecipazione del celebre caratterista Hector Elizondo. In questa pellicola i quattro tornano a lavorare insieme dopo il successo planetario ottenuto con Pretty Woman nel 1990.

Il film è stato un enorme successo al botteghino: nel suo giorno d'apertura ha guadagnato ben dodici milioni di dollari e nel suo primo weekend il film ha raggiunto la prima posizione con poco più di trentacinque milioni di dollari. Complessivamente il film ha incassato un totale di 309.457.509 dollari in tutto il mondo. In Italia fu campione d'incassi assoluto nella stagione 1999-00 davanti al premio Oscar American Beauty.