Ascolti TV mercoledì 4 giugno: Chi l'ha visto vola, L'isola galleggia, continua la discesa di Amadeus

Ascolti TV - La serata televisiva di mercoledì 4 giugno ha regalato una sfida avvincente tra film, reality, cronaca e sport. A sorprendere è stata Rai 1, che con la replica della commedia romantica Se scappi, ti sposo è risultata la rete più vista in termini di spettatori, battendo anche L'Isola dei Famosi, leader però in termini di share. Ennesimo flop di Amadeus su Nove.

Rai 1 contro Canale 5 si dividono la gloria

Rai 1 ha conquistato il pubblico con l'ennesima replica del film Se scappi, ti sposo, la celebre commedia romantica con Julia Roberts e Richard Gere. Il film ha totalizzato 1.936.000 spettatori, pari all'11.7% di share, diventando il programma più seguito della prima serata in termini assoluti.

Nonostante i numeri più bassi in termini di pubblico, Canale 5 si è difesa bene con una nuova puntata de L'Isola dei Famosi, che ha raccolto 1.728.000 spettatori e uno share del 13.3%, il migliore della serata. Un dato interessante, che evidenzia come il reality riesca ancora a tenere incollato un pubblico fedele, anche se in calo rispetto ad alcune puntate precedenti.

Federica Sciarelli

Gli altri canali: tra serie crime, talk e sport

Ottimo risultato anche per Rai 3: Chi l'ha Visto? conferma la sua forza, raggiungendo 1.860.000 spettatori con un buon 11% di share. Il programma di Federica Sciarelli continua a essere un punto di riferimento per il pubblico appassionato di cronaca.

Su Rai 2, la serie Delitti in Paradiso ha raccolto 1.102.000 spettatori (5.9%), seguita da Oltre il Paradiso con 738.000 spettatori (5.1%). Italia 1 ha puntato sul film d'azione La guerra di domani, che ha coinvolto 1.000.000 spettatori, ottenendo il 6.3% di share.

Rete 4 ha proposto una nuova puntata di Fuori dal Coro, seguita da 848.000 spettatori (6.4%), mentre La7 con lo Speciale TGLa7 - Sì o No ha totalizzato 841.000 spettatori (4.7%). Buon risultato anche per Tv8, che con la semifinale di Nations League Germania-Portogallo ha ottenuto 1.137.000 spettatori, con un 6.2% di share, confermando l'interesse del pubblico per gli eventi sportivi internazionali. Infine, sul Nove, il programma Like a Star si è fermato a 391.000 spettatori con il 2.3% di share.