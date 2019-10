Se mi vuoi bene, video intervista esclusiva a Gianmarco Tognazzi

Se mi vuoi bene, di cui oggi vi presentiamo una video intervista esclusiva con uno dei protagonisti, Gianmarco Tognazzi, è il nuovo film del regista Fausto Brizzi che uscirà al cinema il 17 ottobre grazie a Medusa.

La storia di Se mi vuoi bene è incentrata su Diego, un avvocato di successo, ma anche un depresso cronico. Un giorno il nostro protagonista incontra Massimiliano, proprietario di un eccentrico negozio di Chiacchiere che non vende nulla se non appunto conversazioni. Ed è proprio chiacchierando con lui che Diego capisce qual è la soluzione per uscire dalla sua palude emotiva: fare del bene a tutti i suoi cari. Diego individua chirurgicamente i problemi che secondo lui affliggono sua madre, suo padre, suo fratello, sua figlia, i suoi amici, perfino la sua ex moglie e, con la precisione di un cecchino bendato, finisce per rovinare l'esistenza ad ognuno di loro.

Claudio Bisio è il protagonista del film indossando i panni di Diego, Sergio Rubini è il coprotagonista Massimiliano. Il cast è arricchito da Valeria Fabrizi, Gianmarco Tognazzi, Nancy Brilli, Flavio Insinna, Dino Abbrescia, Lucia Ocone, Susy Laude, Elena Santarelli, Memo Remigi, Lorena Cacciatore, Maria Amelia Monti, Cochi Ponzoni e Luca Carboni nel ruolo di sé stesso.

Se mi vuoi bene è diretto da Fausto Brizzi è tratto dal romanzo Se mi vuoi bene scritto dallo stesso regista e pubblicato nel 2015. Il regista definisce il suo film un dramedy il cui obiettivo è quello di far sorridere il pubblico e commuoverlo allo stesso tempo.

Fausto Brizzi ha firmato la sceneggiatura, scritta in collaborazione con Marco Martani. Se mi vuoi bene sarà distribuito nelle sale il prossimo 17 ottobre e sarà distribuito da Medusa. La video clip che vi proponiamo in esclusiva è un'intervista a Gianmarco Tognazzi che torna a lavorare con Fausto Brizzi dopo Ex e Poveri, ma ricchi.