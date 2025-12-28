Se fossi te da stasera su Rai 1: le anticipazioni della prima serata, il cast, da quante puntate è composta

Arriva nel periodo delle feste la miniserie Se fossi te, in onda da stasera su Rai 1, alle 21:30, e anche in streaming su RaiPlay. Diretta da Luca Lucini e Simona Ruggeri, la fiction vede per la prima volta insieme sul set Laura Chiatti (che era già stata diretta dal marito nel film La caccia) e Marco Bocci.
Uno scambio di identità nella prima puntata di Se fossi te
Massimo, operaio della Sangiorgi e padre single che già fatica a sbarcare il lunario, scopre che il figlio Pietro ha una possibile cardiopatia. Per curarlo ha bisogno del Tfr, ma l'azienda per cui lavora versa in condizioni critiche. A peggiorare le cose, il titolare Primo Sangiorgi viene colto da malore e deve lasciare il timone a Valentina, la figlia, di cui non si fida e a cui dà l'ordine categorico di tagliare l'organico.
Massimo e Valentina si ritrovano su fronti opposti, ostili e pieni di pregiudizi. Dopo uno scontro acceso, si augurano a vicenda di trovarsi nei panni dell'altro... senza immaginare che quel desiderio sta per avverarsi. Massimo e Valentina si svegliano infatti nei corpi scambiati e, nel panico, cercano di gestire famiglie e ruoli altrui. Lei affronta Oscar, il padre di Massimo, e la sua mania per il cibo piccante, la casa disastrata, i figli recalcitranti e l'auto scassata. Lui si ritrova nel lusso della villa, tra docce parlanti e colazioni da hotel a cinque stelle, ma dove, sotto le apparenze, si nascondono magagne.
In attesa di capire come tornare nei propri corpi, Massimo e Valentina si promettono di non intervenire nelle reciproche vite, ma ben presto capiranno che tenere fede a quella promessa non è facile come sembra
Marco Bocci e Laura Chiatti per la prima volta insieme nel cast
Se fossi te li ha visti per la prima volta lavorare insieme sul set come interpreti: Marco Bocci, nei panni di Massimo Mancuso, e Laura Chiatti, in quelli di Valentina Sangiorgi.
Accanto a loro nel cast anche Nino Frassica, che ha qui il ruolo del nonno, padre di Massimo, cuoco eccellente (ma un po' troppo affezionato ai piatti piccanti) e vera colonna portante della famiglia.
Bebo Storti è Primo Sangiorgi, proprietario dell'azienda, padre di Valentina e di Riccardo, il figlio morto quattro anni prima. Sebastiano Somma è l'avvocato Pratesi, legale della Sangiorgi, braccio destro di Primo e nemico di Valentina.
Per quante puntate ci farà compagnia Se fossi te
In quanto miniserie, quella con Marco Bocci e Laura Chiatti è composta da sole due puntate, che Rai 1 manderà in onda nella prima serata di domenica 28 e lunedì 29 dicembre 2025.
Se fossi te sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, gratuitamente, nella pagina dedicata della piattaforma.