Se fossi te da stasera su Rai 1: le anticipazioni della prima serata, il cast, da quante puntate è composta

Comincia stasera su Rai 1 la miniserie Se fossi te, che vede Marco Bocci e Laura Chiatti impegnati per la prima volta sullo stesso set come interpreti

Arriva nel periodo delle feste la miniserie Se fossi te, in onda da stasera su Rai 1, alle 21:30, e anche in streaming su RaiPlay. Diretta da Luca Lucini e Simona Ruggeri, la fiction vede per la prima volta insieme sul set Laura Chiatti (che era già stata diretta dal marito nel film La caccia) e Marco Bocci.

Uno scambio di identità nella prima puntata di Se fossi te

Marco Bocci in versione Elfo nella miniserie natalizia Rai

Massimo, operaio della Sangiorgi e padre single che già fatica a sbarcare il lunario, scopre che il figlio Pietro ha una possibile cardiopatia. Per curarlo ha bisogno del Tfr, ma l'azienda per cui lavora versa in condizioni critiche. A peggiorare le cose, il titolare Primo Sangiorgi viene colto da malore e deve lasciare il timone a Valentina, la figlia, di cui non si fida e a cui dà l'ordine categorico di tagliare l'organico.

Massimo e Valentina si ritrovano su fronti opposti, ostili e pieni di pregiudizi. Dopo uno scontro acceso, si augurano a vicenda di trovarsi nei panni dell'altro... senza immaginare che quel desiderio sta per avverarsi. Massimo e Valentina si svegliano infatti nei corpi scambiati e, nel panico, cercano di gestire famiglie e ruoli altrui. Lei affronta Oscar, il padre di Massimo, e la sua mania per il cibo piccante, la casa disastrata, i figli recalcitranti e l'auto scassata. Lui si ritrova nel lusso della villa, tra docce parlanti e colazioni da hotel a cinque stelle, ma dove, sotto le apparenze, si nascondono magagne.

In attesa di capire come tornare nei propri corpi, Massimo e Valentina si promettono di non intervenire nelle reciproche vite, ma ben presto capiranno che tenere fede a quella promessa non è facile come sembra

Marco Bocci e Laura Chiatti per la prima volta insieme nel cast

Marco Bocci e Laura Chiatti si scambiano i corpi in Se fossi te

Se fossi te li ha visti per la prima volta lavorare insieme sul set come interpreti: Marco Bocci, nei panni di Massimo Mancuso, e Laura Chiatti, in quelli di Valentina Sangiorgi.

Accanto a loro nel cast anche Nino Frassica, che ha qui il ruolo del nonno, padre di Massimo, cuoco eccellente (ma un po' troppo affezionato ai piatti piccanti) e vera colonna portante della famiglia.

Bebo Storti è Primo Sangiorgi, proprietario dell'azienda, padre di Valentina e di Riccardo, il figlio morto quattro anni prima. Sebastiano Somma è l'avvocato Pratesi, legale della Sangiorgi, braccio destro di Primo e nemico di Valentina.

Per quante puntate ci farà compagnia Se fossi te

In quanto miniserie, quella con Marco Bocci e Laura Chiatti è composta da sole due puntate, che Rai 1 manderà in onda nella prima serata di domenica 28 e lunedì 29 dicembre 2025.

Se fossi te sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, gratuitamente, nella pagina dedicata della piattaforma.