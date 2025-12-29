Se fossi te: come finisce la miniserie con Laura Chiatti e Marco Bocci? L'ultima puntata stasera su Rai 1

Si chiude stasera la fiaba natalizia di Rai 1 con Marco Bocci e Laura Chiatti: Massimo e Valentina riusciranno a fare tesoro dell'esperienza unica che hanno vissuto?

Iniziata domenica 28 dicembre, la miniserie Se fossi te si prepara a salutare il suo pubblico, che l'ha già premiata con la vittoria della prima serata di domenica, contro il Milionario di Gerry Scotti. Stasera su Rai 1, alle 21:30, andrà in onda l'ulitma puntata della fiaba natalizia di Marco Bocci e Laura Chiatti.

Come tutto è iniziato tra Massimo e Valentina: la puntata precedente di Se fossi te

Il cimitero è il luogo dello scambio in Se fossi te

Massimo Mancuso è un operaio dell'azienda Sangiorgi, deciso a chiedere il suo Tfr per poter curare il piccolo Pietro, il figlio affetto da cardiopatia. Purtroppo per l'azienda non è un momento facile. Inoltre il titolare, anziano e ammalato, ha deciso di lasciare le redini alla figlia Valentina, mai stimata.

Dopo uno scontro molto acceso, Massimo e Valentina si augurano a vicenda di trovarsi un giorno uno nei panni dell'altra, ma non immaginano neppure che quel desiderio sta per avverarsi con l'arrivo del Natale. Improgionata nel corpo di Massimo, Valentina si ritroverà a gestire la rumorosa famiglia Mancuso. Lui invece, nel corpo del suo nuovo capo, dovrà affrontare un ambiente lussuoso ma estremamente freddo e ostile.

Come si conclude la miniserie nella puntata del 29 dicembre?

Nino Frassica addenta il panettone Sangiorgi

Il giorno di Natale è arrivato, e Massimo, nei panni di Valentina, continua ad avere problemi con il marito di lei, che continua a tentare un approccio fisico. Ma quello che pesa di più è il clima di casa Sangiorgi.

Valentina, al contrario, è completamente rapita dalla famiglia Mancuso e dal loro carico di amore ed energia. Purtroppo scopre che il piccolo Pietro ha bisogno di un intervento.

Una volta conosciute le rispettive vite, Massimo e Valentina sono ora alleati: entrambi vogliono fare qualcosa per Pietro. E per garantire un futuro più felice a Filippo, il figlio di Valentina. C'è solo una cosa da fare: cercare di salvare l'azienda Sangiorgi, sull'orlo del baratro.

Quando però l'incantesimo si spezza, e Massimo e Valentina tornano a occupare i rispettivi corpi, riusciranno a mantenere i loro propositi?