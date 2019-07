Scuola di Polizia, su Netflix in streaming da oggi!

Luglio è finalmente arrivato e, ovviamente, il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Scuola di polizia, il primo capitolo della divertente saga iniziata nel 1984.

Negli anni '80 spopolava la saga incentrata sulle disavventure di Mahoney, Hooks, Jonesy e degli altri agenti pasticcioni. Il corpo di polizia ha bisogno di nuovi cadetti, e così viene diramato un annuncio secondo il quale per essere ammessi in polizia, non ci saranno più limiti di sesso, peso, età e quoziente intellettivo. All'accademia di polizia, dunque si ritrovano i personaggi più assurdi e tutti intendono diventare poliziotti, tra loro c'è Moses Hightower, un "gigante" buono che prima lavorava come fiorista; Leslie Barbara che invece è stanco di subire vessazioni; Laverne Hooks, una nera dalla voce sottile e incomprensibile; Larvell Jonesy, bravissimo a ricreare effetti sonori con la bocca e Carey Mahoney, un bravo ragazzo che ha qualche problema con l'autorità: dopo essere stato arrestato per atti osceni gli viene proposto di frequentare il corso di polizia, invece di andare in galera, e per il Capitano Reed sarà davvero difficile istruire un branco di persone così diverse e "particolari", ma alla fine avrà le sue soddisfazioni.

La lunga saga è formata da Scuola di polizia, Scuola di polizia 2 - Prima missione, Scuola di polizia 3 - Tutto da rifare, Scuola di polizia 4 - Cittadini in... guardia, Scuola di polizia 5 - Destinazione Miami, Scuola di polizia 6 - La città è assediata e l'ultimo Scuola di polizia - Missione a Mosca, datato 1994. Dalla serie cinematografica sono state tratte due serie televisive: la serie animata omonima del 1988, durata due stagioni e il telefilm spin-off del 1997.

