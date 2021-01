Scuola di Ladri: Paolo Villaggio e lo scherzo "giapponese" a Boldi e Banfi

Paolo Villaggio fece uno scherzo insolito agli altri suoi colleghi di Scuola di ladri, Massimo Boldi e Lino Banfi: secondo quanto ha svelato Neri Parenti nel suo libro di aneddoti, gli avrebbe fatto mangiare del cartone insieme al sushi.

Neri Parenti nel suo ultimo libro Due palle... di Natale ha raccontato numerosi aneddoti, molti dei quali inediti, che ha visto o sentito nella sua lunga carriera: tra attori, scandali e scherzi, compare anche lo scherzo che Paolo Villaggio fece a Massimo Boldi e Lino Banfi.

Il regista ricorda: "Paolo è stato uno dei primi italiani ad apprezzare il sushi: quando a Roma aprirono il primo ristorante giapponese, l'Hamasei, ne diventò assiduo cliente. Tanto assiduo da costringere, durante le riprese dei film, i proprietari a organizzare per lui un pionieristico take away. Villaggio mandava l'autista all'ora di pranzo, e mentre tutti noi ci dovevamo adattare all'orrido cestino, lui mangiava ottimo sushi nella sua roulotte."

"Mentre giravamo Scuola di ladri", continua il regista, "gli altri attori del film, Massimo Boldi e Lino Banfi, si incuriosirono di quel via vai di pacchetti verdi diretti alla roulotte di Paolo, e chiesero spiegazioni. Paolo gli nominò il sushi e loro confessarono di non averlo mai mangiato. Villaggio, gentilissimo, li invitò per l'indomani nella sua roulotte. Paolo ordinò sushi per tre persone, anzi, per quattro, perché invitò anche me che quel cibo lo conoscevo già."

"Boldi e Banfi aprirono curiosi la loro scatoletta, dove all'interno i pezzi di sushi erano elegantemente incartati come le paste in pasticceria. Paolo li invitò ad assaggiare", conclude Parenti. "I due esordienti nella cucina giapponese prendono il pezzo di sushi e se lo mangiano con tutta la carta, io faccio per fermarli e spiegargli che devono scartarlo, ma Paolo mi blocca afferrandomi la mano e mi soffia all'orecchio: "Non vorrai mica privarmi di questa scena meravigliosa". A Boldi e Banfi il sushi non piacque un granché: dissero che sapeva un po' di cartone."

Scuola di ladri verrà trasmesso stasera su Rete 4.