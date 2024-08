Scrubs, Zach Braff: "Orari folli, non avevamo una vita sociale"

Zach Braff ripensa a quello che forse è il ruolo più importante della sua carriera: quello di protagonista di "Scrubs". La serie è andata in onda dal 2001 al 2010, ma Braff ha ammesso che il cast era piuttosto stanco alla fine dello show.

"Facevamo orari assurdi che la gente non fa nemmeno più", ha detto Braff durante il podcast 'Inside of You con Michael Rosenbaum:

"Non avevamo una vita al di fuori di essa. Quindi eravamo semplicemente fritti".

Braff ha aggiunto che il network ha dato all'intero cast "contratti folli" per ruoli pluriennali, il che ha aumentato le lunghe ore di lavoro. Lo sceneggiatore/regista/star di "Garden State" ha ammesso che non firmerebbe di nuovo per una cosa del genere, quando gli si chiede di una possibile reunion.

Scrubs: orari folli e contratti senza senso

Un mezzo busto di Zach Braff per una foto promozionale dell'ottava stagione di Scrubs

"Quando abbiamo firmato per fare il nostro show, possono farti firmare un contratto piuttosto folle, tipo sette anni e cose del genere, che non rifarei", ha detto Braff. "Una specie di contratto limitato? In pratica mi dici: 'Vuoi tornare a riunire la banda e ridere a crepapelle con alcuni dei tuoi migliori amici ed essere pagato bene? Sì, sembra fantastico!".

Braff ha aggiunto: "Mi manca ridere ogni giorno. Ridere di pancia ogni giorno era il lavoro. E quando questo viene meno, quando sono passati nove anni, eravamo tutti esausti. Iniziavamo a ripetere le battute. Tutti erano piuttosto fritti, ma ora, ripensandoci, quando si parla di reboot e se ne parla, penso: "Oh, mio Dio". Poter ridere - ridere di pancia - di nuovo con queste persone, sarebbe molto divertente".

Il produttore di "Scrubs" Bill Lawrence ha dichiarato a Variety nel 2023 che un adattamento cinematografico di "Scrubs" è "inevitabile".

Il cast di Scrubs in un'immagine promozionale dell'ottava stagione.

"La cosa più divertente per noi è che la prima volta che non ci vediamo per sei mesi, finiremo per fare una reunion di "Scrubs"", ha detto Lawrence. "Nel modo più bello, il cast di quella serie e gli sceneggiatori sono così bravi che lavorano tutti. E la ragione principale per fare una cosa del genere non è il lavoro, ma il fatto che ci piace davvero uscire insieme".