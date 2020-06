Scrubs: Zach Braff crede che il film si farà

Zach Braff torna a sbilanciarsi su un ipotetico film di Scrubs spiegando di essere convinto che si farà. L'attore, ospite del podcast Fake Doctors, si è mostrato possibilista di fronte all'ipotesi di un film-reunion sulla divertente serie medica, film che farebbe la gioia dei numerosi fan dello show.

Scrubs: Zach Braff e Donald Faison in una scena dell'episodio Our Mysteries

Scrubs, proprietà Disney e ABC, è andato in onda su NBC USA dal 2001 al 2010. Nonostante il successo della serie, non c'è stata alcuna reunion né revival in parte anche perché molte star dello show sono diventate regular in altre serie tv. Bill Lawrence, creatore della serie, ha dichiarato scherzosamente che realizzerà la reunione "sono se tutti gli attori saranno davvero disperati."

Parlando della possibilità di vedere un film di Scrubs, Zach Braff ha citato l'esempio di Psych, altra serie tv che ha dato vita a ben due lungometraggi sequel:

"Ne stiamo parlando, perché il modello è Psych che ha dato vita a due film di successo. Sarebbe divertente. Credo che sarebbe piacevole per tutti noi fare qualcosa del genere. Dobbiamo convincere Disney e Bill Lawrence. Credo che succederà, i fan sembrano davvero volere che accada."