Scrubs: Zach Braff anticipa la stagione 10?

In passato Scrubs ha già dimostrato che espandere un franchise non è sempre garanzia di successo. Adesso, però, i revival sembrano tornati di moda tra il pubblico nostalgico e i fan della serie sperano da tempo in un ritorno dello show con Zach Braff. E forse qualcosa si sta muovendo.

Qualche ora fa Zach Braff ha condiviso sul suo profilo Facebook una foto che lo vede ritratto in una reunion nsieme a tutto il cast della serie tv Scrubs, dal Dottor Cox a Elliot e Turk, passando per il geniale Inserviente. Nel titolo del post compare la dicitura "Season 10 (*9)", che in un solo colpo rinnega l'ultima stagione della serie - non apprezzata né dai fan né dalla critica - e lancia una speranza ai telespettatori. Che Scrubs stia tornando con la decima stagione?

Il 2 ottobre 2001 debuttò su NBC Scrubs, parto creativo di Bill Lawrence (già autore di Spin City e Clone High) che combinò surrealismo e workplace comedy in ambiente ospedaliero. Sorretto da un'ottima scrittura e un cast in stato di grazia, lo show fu una fonte inesauribile di risate fino al 6 maggio 2009, quando andò in onda il finale dell'ottava stagione (la nona e ultima, meno riuscita, è sostanzialmente uno spin-off sotto mentite spoglie).

L'ultima volta che Braff aveva parlato apertamente con i fan su Twitter di un ritorno di Scrubs, aveva dichiarato: "Non ho mai sentito niente sulla possibilità di girare nuovi episodi di Scrubs, è qualcosa di cui tutti noi parliamo spesso, specialmente adesso che le persone tornano indietro per realizzare versioni Netflix dei loro show. Sono molto geloso di tutta questa attenzione a Una mamma per amica. Anche noi ci siamo pensando, chissà che prima o poi non succeda. Io ci starei".

