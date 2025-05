Scream VI: l'edizione Steelbook 4K + Blu-ray è in sconto su Amazon

Su Amazon l'edizione Steelbook 4K Ultra HD + Blu-Ray di Scream VI è attualmente in sconto. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarla a 21,78€ con uno sconto del 27% sul prezzo mediano indicato (29,90€). I dettagli relativi al film in questione sono disponibili passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. L'edizione Steelbook 4K Ultra HD + Blu-Ray di Scream VI segnalata è venduta e spedita da Amazon.

Scream VI in Steelbook 4K: il terrore si trasferisce a New York

L'edizione Steelbook 4K Ultra HD + Blu-Ray di Scream VI consolida il ritorno del franchise slasher più celebre della modernità, offrendo un prodotto home video indirizzato agli appassionati di una saga lunga e generazionale. L'immagine nitida e il comparto sonoro immersivo di questa, vogliono valorizzare la tensione costante e l'impatto visivo che contraddistinguono l'ultimo capitolo della saga.

Ambientato per la prima volta lontano da Woodsboro, Scream VI sposta l'azione nella frenetica cornice urbana di New York, dove i quattro sopravvissuti ai precedenti massacri cercano di ricominciare. Ma l'apparente distanza dal passato si rivela illusoria: Ghostface ritorna, più brutale e imprevedibile che mai, costringendo i protagonisti ad affrontare un nuovo incubo in un contesto alienante e metropolitano.