Scream, il reboot arriverà grazie a Blumhouse

Scream avrà presto un reboot sviluppato dalla Blumhouse, che ha prodotto horror come Paranormal Activity e Get Out.

Il reboot di Scream arriverà prossimamente grazie a Blumhouse, la casa di produzione statunitense di Jason Blum.

Dopo il successo ottenuto con il reboot di Halloween, non sorprende che la Blumhouse sia interessata a far rivivere altri horror cult degli anni '90, proprio come Scream.

Discussing Film ha recentemente dato la notizia che Christopher Landon (Happy Death Day) è pronto a scrivere e dirigere un nuovo film per la casa di produzione, che parla di un assassino che terrorizza una piccola città. Anche se questa premessa sembra molto simile al film del 1996, non è questo il reboot di Scream ma qualcosa di totalmente indipendente.

Scream: Neve Campbell e Rose McGowan in una scena del film

Ma Jason Blum ha confermato che Blumhouse sta sicuramente sviluppando un reboot di Scream, per la gioia di tutti i fan che sperano in un ritorno sul grande schermo. Ovviamente, si spera in un ritorno dei personaggi originari e, poco tempo fa, Neve Campbell ha commentato che non escluderebbe un ritorno come Sidney Prescott, mentre David Arquette sembra interessato a tornare come Dewey.

Ricordiamo che la saga originale di Scream, diretta da Wes Craven, è ispirata in parte agli omicidi del criminale statunitense Danny Rolling e racconta dei tentativi di Ghostface, un serial killer folle e assetato di sangue, vestito con uno spaventoso costume di Halloween, di uccidere la giovane Sidney Prescott e tutte le persone che la circondano.