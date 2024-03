Scream 7, Matthew Lillard sul ritorno nel ruolo di Stu: 'Nessuno mi ha chiamato'

Matthew Lillard, star di Scream, ha per la prima volta commentato le voci sul suo ritorno in Scream 7. Il prossimo capitolo del franchise è al momento in fase di revisione creativa dopo la perdita delle due protagoniste Melissa Barbera e Jenna Ortega e dopo l'abbandono del progetto da parte del regista Christopher Landon. Per via di questa crisi, da un po' di tempo si vocifera che Stu Macher, il personaggio interpretato da Lillard, potrebbe tornare nel sequel.

Le parole dell'attore

Ecco cosa ha detto Lillard a FearHQ a proposito del suo ritorno in Scream 7: "Ascoltate, in questa città, di questi tempi e alla mia età, ho avuto una grande carriera. Ho girato intorno alla seconda base e mi sto dirigendo verso casa. È un'analogia con il baseball. Siamo ai tempi supplementari è una buona analogia calcistica nel Regno Unito. È una cosa di cui sono molto orgoglioso. Sono contento che Scream faccia parte della mia vita e del mio repertorio. Sono contento che faccia parte della mia storia e del mio lignaggio. Ma per tornare a qualcosa di passato la storia dovrebbe davvero avere senso. Sono davvero entusiasta di essere coinvolto in Five Nights at Freddy's, che ha avuto un enorme successo ed è stato il terzo franchise nella mia carriera, cosa che non mi aspettavo. Sono più entusiasta dei lati positivi e del futuro di questo progetto che di tornare a fare qualcosa che ho già fatto in passato".

"Detto questo, vedremo cosa succederà. Nessuno mi ha chiamato. Ve lo dico io. Nessuno sembra interessato al ritorno di Stu, tranne i fan che stanno impazzendo e amano l'idea", ha concluso l'attore.

Stu era il complice di Billy Loomis ed è stato ucciso durante la sua ultima apparizione nel film. Anche se il franchise di Scream non è necessariamente noto per la resurrezione dei personaggi, ci sono senza dubbio modi in cui questo potrebbe funzionare. Intanto, da tempo altre voci sostengono che Neve Campbell e Patrick Dempsey torneranno in Scream 7.