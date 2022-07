Scream: Neve Campbell nel video della campagna della Croce Rossa parodia degli horror

Neve Campbell è protagonista di un video parodia delle più famose saghe horror ideato dalla Croce Rossa per invitare le persone a donare il proprio sangue.

L'inteprete di Sidney Prescott è infatti la testimonial della nuova campagna intitolata A Bloody Nightmare.

Nel video condiviso online, Neve Campbell e gli altri attori coinvolti nello spot ironizzano sulle tipiche scene degli horror, proprio come Scream.

L'attrice, ad esempio, si chiede: "Perché sto fuggendo da un killer invece che afferrare qualcosa di grande e appuntito?". Una giovane critica invece l'idea di andare a fare la cheerleader vicino a un ospedale psichiatrico abbandonato, sprecando così il proprio sangue. Una coppia viene poi mostrata in un momento ispirato a Venerdì 13.

Neve ricorda poi che molte persone hanno bisogno di sangue e spiegando: "Il 50% degli americani ama guardare scorrere il sangue nei film horror, ma quello che è spaventoso è che solo il 3% lo dona. Quando è stata l'ultima volta che avete donato del sangue?".

Il video ribadisce infine: "Il sangue non è solo per i film, salva delle vite".

Scream tornerà prossimamente con il sesto capitolo della saga, ma Neve Campbell ha già rivelato che non farà parte del cast perché le era stata offerta una paga non all'altezza delle aspettative e del suo ruolo all'interno del franchise.