Scream: una nuova featurette rende omaggio a Wes Craven

La saga di Scream tornerà nei cinema e una nuova featurette mostra le star dei film horror mentre ricordano con affetto Wes Craven, regista dei capitoli precedenti. Nel video Courteney Cox sottolinea che era un incredibile regista, ma soprattutto una persona gradiosa, mentre David Arquette ammette che potrebbe iniziare a piangere se iniziasse a parlare di lui.

Nel video con al centro i protagonisti di Scream, Neve Campbell ha inoltre aggiunto: "Era come un padre per tutti noi". Kevin Williamson ha invece aggiunto che era un'anima gentile, mentre i registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, che hanno realizzato il nuovo capitolo della storia, hanno parlato della loro ammirazione per Wes Craven e ribadito che tutto quello che hanno scritto per il film è legato a questo sentimento e rispetto.

Campbell ha quindi confermato che ha accettato la parte perché era chiaro quanto fosse importante rendere omaggio al maestro dell'horror.

Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto.

Neve Campbell (Sidney Prescott), Courteney Cox (Gale Weathers) e David Arquette (Dewey Riley) tornano a interpretare i loro ruoli iconici in Scream insieme ai nuovi arrivi Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown e Sonia Ammar.

Diretto da Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett, il nuovo Scream è scritto da James Vanderbilt & Guy Busick basandosi sui personaggi creati da kevin Williamson. Il film è prodotto da Kevin Williamson, Chad Villella, Gary Barber, Peter Oillataguerre, Ron Lynch, Cathy Konrad e Marianne Maddalena.

Scream è in arrivo nei cinema italiani il 13 gennaio.