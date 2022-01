Scream, Drew Barrymore riceve una nuova telefonata da Ghostface 25 anni dopo

Dopo quanto accaduto in Scream nel 1996, è logico che Drew Barrymore abbia uno strano rapporto con le telefonate. Ben 25 anni dopo, durante The Drew Barrymore Show, la celebre attrice ha ricevuto una nuova telefonata... Proprio da parte di Ghostface!

Nel corso della Scream Week, Drew Barrymore ospiterà la reunion di Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette nel corso della puntata di The Drew Barrymore Show dell'11 gennaio. Per questo motivo - in modo tale da poter scaldare gli animi - l'attrice ha ricevuto una telefonata da parte di Ghostface - così come accaduto in Scream del 1996. La Barrymore ha risposto dicendo: "Beh, il mio personaggio non ce l'ha fatta ma alla reunion sarò presente anche io!".

Drew Barrymore ha già mostrato un'anteprima del nuovo Scream e ha condotto una serie di conversazioni con Sarah Michelle Gellar e con altre vittime celebri nel franchise creato da Wes Craven. La conduttrice dello show televisivo ha raccontato: "Nel genere horror, la mia più grande lamentela era che sapevo sempre che il personaggio principale avrebbe dovuto lottare fino alla fine, ma che sarebbe sopravvissuto e ce l'avrebbe fatta. Quello che volevo fare era eliminare questa comfort zone", ha detto la Barrymore su Hot Ones a proposito della sua morte nella prima scena del film originale di Wes Craven. "Ho chiesto di poter essere Casey Becker in modo da stabilire che quella regola non si applica in questo film".

Il nuovo episodio di Scream è diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett e uscirà nelle sale italiane il prossimo 13 gennaio. Siete pronti a rispondere al telefono?