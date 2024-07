Scream 7, Neve Campbell conferma un dettaglio fondamentale della trama

Dopo aver saltato il sesto capitolo del franchise per una disputa sul suo ingaggio, Neve Campbell è tornata nel cast del franchise di Scream, che tra non molto tornerà nelle sale con il settimo film.

Scream 7 in origine avrebbe dovuto vedere il ritorno delle sorelle Carpenter di Melissa Barrera e Jenna Ortega, ma i piani sono stati stravolti quando la Spyglass Media ha licenziato la Barrera nel novembre del 2023 in seguito ai post pubblicati sui social media relativi alla guerra tra Israele e Hamas. Sia Ortega che il regista Christopher Landon hanno poi abbandonato il progetto, spingendo i produttori a concentrare la loro attenzione sul ritorno della veterana del franchise.

Parlando con Entertainment Tonight, la Campbell ha fugato i timori che il suo ritorno in Scream 7 avrebbe avuto solo la forma di un cameo e ha confermato che il sequel tornerà a concentrarsi proprio sul personaggio di Sidney.

Scream: Neve Campbell durante una scena del film

Nonostante non abbia ancora letto la sceneggiatura finita, la Campbell ha paragonato il suo ritorno in Scream 7 alle apparizioni di Jamie Lee Curtis negli ultimi film di Halloween: "Seguiremo di nuovo Sidney. Mi hanno proposto l'idea ed è il motivo per cui sono salita subito a bordo. Amo questi film, è così divertente farne parte, sono così grata, non avrei mai immaginato di far parte di una saga che sarebbe durata così tanti decenni".

Scream 7, la reazione di Melissa Barrera al licenziamento: "Il silenzio non è un'opzione per me"

Sebbene l'imminente ritorno della Campbell nel cast sia una buona notizia per i fan che hanno sentito la mancanza del suo personaggio in Scream VI del 2023, il sequel dovrà probabilmente lavorare sodo per reinventarsi nuovamente. Prima che la Barrera venisse allontanata dal progetto, il pubblico si aspettava che il franchise di Scream sarebbe proseguito per molti anni ancora, con Sam e Tara Carpenter come protagoniste di questa nuova rinascita del franchise.

Il ritorno della Campbell, invece, costringerà il franchise a una brusca inversione di marcia, tornando a concentrarsi sulla sua Scream Queen originale.