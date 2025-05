Neve Campbell sarà Polaris nel MCU: la star di Scream entra nell’universo Marvel con X-Men '97

Mentre i Marvel Studios sono al lavoro sul rilancio cinematografico degli X-Men, iniziano ad emergere nuove indiscrezioni sul possibile casting. Tra queste, una delle più interessanti riguarda Neve Campbell. Secondo quanto riportato dallo scooper MTTSH, l'attrice di Scream sarebbe stata scelta per interpretare Polaris, uno dei personaggi mutanti più iconici del mondo Marvel.

Tuttavia, fonti interne rivelano che per il momento Campbell presterà la propria voce al personaggio nella seconda stagione di X-Men '97, la serie animata revival disponibile su Disney+. Nonostante non sia ancora confermata una sua apparizione live-action, il coinvolgimento dell'attrice potrebbe essere un primo passo verso un ingresso ufficiale nel Marvel Cinematic Universe.

Chi è Polaris?

Apparsa per la prima volta alla fine degli anni '60, Polaris - nome completo Lorna Dane - è stata successivamente rivelata come figlia biologica di Magneto. Dotata di poteri magnetici molto simili a quelli del padre, Polaris ha avuto una storia complessa tra traumi psicologici e periodi da antagonista. Ha assunto in passato anche le identità di Malice e Pestilenza, uno dei Cavalieri di Apocalisse.

Nuvole: Neve Campbell in una scena del film

Il personaggio è già comparso in versione live-action nella serie The Gifted (2017-2019), dove fu interpretato da Emma Dumont.

Cosa ci aspetta nel futuro degli X-Men al cinema?

L'ingresso di Neve Campbell nel cast vocale di X-Men '97 potrebbe essere solo un preludio. Alcune indiscrezioni sostengono che Polaris sarà parte integrante della "prima generazione" di X-Men nel reboot del MCU, e che possa apparire al fianco di alcuni attori della saga targata 20th Century Fox, attesi in Avengers: Doomsday o Secret Wars.

Robert Downey jr al Comic-Con 2024, quando è stato annunciato come Dr Doom

Nel frattempo, continuano a circolare voci su altri possibili nomi in trattativa con i Marvel Studios. Jeff Sneider ha riportato che Harris Dickinson, Margaret Qualley e Julia Butters sono ancora considerati per i ruoli di Ciclope, Rogue e Kitty Pryde, anche se nulla è stato confermato. È stato fatto anche il nome di David Jonsson (Alien: Romulus) per un ruolo ancora misterioso, mentre la giovane Trinity Bliss - vista in Avatar: La via dell'acqua - potrebbe essere in corsa per interpretare Jubilee.

Altri nomi emersi dai rumor includono Hunter Schafer come possibile Mystica, Ayo Edebiri nei panni di Tempesta e Javier Bardem come un'eventuale incarnazione di Mr. Sinister.

In una recente intervista, Kevin Feige ha anticipato piani a lungo termine per l'integrazione degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe: "Nei prossimi film inizieremo a vedere volti noti tra i mutanti. Dopo Secret Wars, entreremo in una nuova fase per gli X-Men. È un sogno che si realizza: finalmente abbiamo di nuovo la possibilità di raccontare le loro storie". Con un reboot in lavorazione, una serie animata in corso e un'ondata di casting in fermento, il ritorno degli X-Men sembra più vicino che mai.