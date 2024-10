Scream 7, Melissa Barrera commenta il ritorno di Neve Campbell: "Ognuno fa le sue scelte"

Dopo la rottura coi produttori per motivi di salario che l'ha spinta a disertare Scream 6, Neve Campbell è tornata sui suoi passi e ha annunciato che parteciperà al settimo capitolo del franchise slasher, attualmente in lavorazione, ma la sua decisione di tornare non è stata priva di controversie, come denota la reazione amareggiata della collega Melissa Barrera.

"Sidney Prescott sta tornando!" ha postato Neve Campbell su Instagram quando il suo ritorno è stato ufficializzato. "È sempre stato un onore poter interpretare Sidney nei film di Scream. Il mio apprezzamento per questi film e per ciò che hanno significato per me non è mai venuto meno. Sono molto felice e orgogliosa di dire che mi è stato chiesto, nel modo più rispettoso, di riportare Sidney sullo schermo e non potrei essere più elettrizzata".

La reazione di Melissa Barrera

Difficile per l'interprete di Scream e Scream VI Melissa Barrera, volto di Sam Carpenter nel franchise, gioire per la scelta della collega dopo essere stata licenziata per una serie di post che lo studio avrebbe ritenuto antisemiti per via dell'appoggio dell'attrice al popolo palestinese.

In reazione al licenziamento di Melissa Barrera, molti fan si sono rivoltati contro Neve Campbell accusandola di non essere stata solidale con la collega. A Barrera è stato chiesto della situazione in una recente intervista e, sebbene abbia rifiutato di commentare la scelta di Campbell, ha rivelato che avrebbe preso in considerazione l'idea di tornare per finire la storia di Sam in futuro.

Neve Campbell in una scena di Scream

"Mai dire mai, ma molte cose dovrebbero accadere affinché Sam tornasse. Per ora, ho voltato pagina, vedremo cosa mi riserverà il futuro" ha detto l'attrice all'Hollywood Reporter. "È difficile, perché il mio stato d'animo non era dei migliori, ma sono stata molto fortunata. Ho trovato molto sostegno dalle persone intorno a me, la mia squadra e in particolare i miei portavoce, mi hanno aiutato a guardare avanti".

Quando a Neve Campbell, non si sarebbe fatta sentire con Barrera né l'avrebbe contattata per parlare dell'accaduto. Come spiega l'attrice, "non abbiamo parlato. Credo che ognuno faccia le sue scelte scegliendo il meglio per sé. Lo rispetto, tutti dobbiamo trovare il modo di sopravvivere."