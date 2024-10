Scream 7: McKenna Grace in trattative per interpretare la figlia maggiore di Sidney Prescott

Le riprese del prossimo film di Scream dovrebbero iniziare a breve (forse entro la fine dell'anno) e una nuova voce di casting che sta girando online sostiene che McKenna Grace (Ghostbusters - Minaccia glaciale) sia in trattative per unirsi al cast.

Secondo Daniel Richtman, la Grace sarebbe in lizza per il ruolo della figlia maggiore di Sidney Prescott (Neve Campbell), Tatum.



Abbiamo anche la conferma che Courteney Cox riprenderà il suo ruolo di Gale Weathers. L'attrice di Friends aveva precedentemente dichiarato di non aver firmato ufficialmente, ma ha ora rivelato a US Magazine che Gale tornerà dopo aver sfiorato la morte (ognuna delle 356 ferite da coltello ha chiaramente mancato i suoi organi vitali) nel film precedente. "Sono la regina di Scream più longeva, quindi credo di non poter smettere ora", ha dichiarato l'attrice.

Foto di gruppo per il team di Scream 4. Al centro Courteney Cox e Neve Campbell, veterane della saga

La Campbell e il nuovo regista Kevin Williamson hanno recentemente annunciato che il settimo film - che per il momento sembra essere chiamato Scream 7 (abbandonando i numeri romani) - arriverà nelle sale il 27 febbraio 2026.

Una recente indiscrezione potrebbe aver rivelato alcuni dettagli della storia. Secondo lo scooper MTTSH, Scream 7 "avrà due storyline principali, una su Sid e i suoi amici del quartiere, e la seconda sulla figlia adolescente di Sid, Taylor (potrebbe essere un nome in codice) e i suoi amici. Ognuno di loro avrà a che fare con Ghostface".

Una scena di Scream

Ci sono state notizie contrastanti su quanti maniaci mascherati prenderanno di mira i nostri eroi, ma è stato annunciato che ci sarà un grande salto temporale dopo gli eventi dell'ultimo film, presumibilmente per permettere ai figli di Sidney di raggiungere l'età appropriata per i film slasher. Precedenti rapporti hanno anche affermato che questo film sarà almeno in parte ambientato in una nuova città (cioè non Woodsboro) e che è stato sviluppato come il primo capitolo di una nuova trilogia.

Inoltre Patrick Dempsey sarebbe in trattative per tornare nel ruolo del marito di Sidney, il detective Mark Kincaid, ma la notizia non è ancora stata confermata.