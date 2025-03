Scream 7, Matthew Lillard ammette la sua più grande paura per il ritorno di Stu nella saga

Matthew Lillard ha anticipato qualcosina del suo prossimo ritorno nel franchise di Scream nel settimo capitolo, spiegando di essere consapevole della pressione che la sua apparizione potrebbe portare con sé.

L'attore ha fatto la sua prima apparizione in Scream del 1996, dove interpretava l'adolescente di Woodsboro Stu Macher, che si ritrova coinvolto nell'originale serie di omicidi del killer Ghostface.

La storia di Scream 7 vedrà Lillard riunirsi con i co-protagonisti del film originale Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette e lo sceneggiatore originale Kevin Williamson, insieme a Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Roger L. Jackson, Isabel May e Joel McHale.

Matthew Lillard e il ritorno di Stu nel franchise

Scream: Skeet Ulrich e Matthew Lillard

Durante un panel alla 90s Con, moderato da People, l'attore ha parlato della pressione che ha provato per il suo atteso ritorno nel franchise. Dopo il suo ingaggio ha provato allo stesso tempo eccitazione e preoccupazione per il suo ritorno, nel caso in cui la sua performance dovesse avere un effetto negativo sull'eredità del franchise.

I segreti di Twin Peaks: Matthew Lillard in una scena

Con le grandi aspettative che circondano il suo ritorno, Lillard era preoccupato che qualsiasi errore o passo falso potesse riflettersi negativamente sui suoi vecchi compagni di cast e sulle nuove reclute del franchise.

"Non posso dire nulla al riguardo, ovviamente. Ma sono molto emozionato e un po' terrorizzato all'idea di tornare, perché l'unica cosa che potrebbe succedere è che io rovini l'eredità che abbiamo creato. Potrei fare davvero schifo, e questa è la mia paura. Ho paura di tornare e di rovinare qualcosa che non avrei mai potuto toccare e che andasse bene. Spero di non rovinare tutto per tutti".