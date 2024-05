Scream 7: il film compierà un importante salto temporale?

Nel film Scream 7 tornerà in scena Neve Campbell nel ruolo di Sidney e le nuove indiscrezioni sostengono che nel film avverrà un salto temporale.

Per ora non si hanno notizie certe riguardanti la trama e i personaggi coinvolti nel nuovo capitolo della saga horror, soprattutto dopo l'uscita dal cast di Jenna Ortega e Melissa Barrera, protagonisti dei recenti due capitoli che hanno riportato nelle sale il franchise.

Le nuove ipotesi

Neve Campbell nel film Scream

Secondo le fonti di Daniel Richtman, in Scream 7 ci sarà un "grande salto temporale" dopo gli eventi mostrati nel precedente film. Sul grande schermo potrebbero quindi apparire i figli di Sydney, la protagonista interpretata da Neve Campbell, e la storia dovrebbe essere ambientata in una nuova città, essendo ideato come potenziale primo capitolo di una nuova trilogia.

Nel cast del film potrebbero tornare anche Patrick Dempsey, interprete del Detective Mark Kincaid, marito di Sidney, e Courteney Cox, che nei film di Scream ha il ruolo della giornalista Gail.

I dettagli del settimo capitolo della saga

Nel team della produzione del film, che sarà diretto da Kevin Williamson, ci sarà anche Guy Busick, che firmerà la sceneggiatura, mentre Jared Vanderbilt, William Sherak e Paul Neinstein saranno coinvolti come produttori tramite la Project X Entertainment. Il collettivo Radio Silence sarà inoltre impegnato nella produzione.

Il settimo film avrebbe dovuto continuare la storia delle sorelle Carpenter, proseguendo il racconto iniziato nel 2022, ma il licenziamento di Barrera per i suoi commenti considerati antisemiti e l'uscita dal cast di Ortega hanno costretto a un importante cambio di rotta.