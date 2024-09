Scream 7, Courteney Cox non ha ancora firmato: "Ma spero che il personaggio di David Arquette ritorni"

L'attrice non ha ancora siglato alcun contratto per il suo ritorno nel prossimo film della saga horror e ha un desiderio

Tutti gli amanti della saga sono a conoscenza del fatto che Dewey, l'amato personaggio di David Arquette in Scream, sia stato ucciso nel quinto capitolo del franchise, ma Courteney Cox spera che possa in qualche modo apparire in Scream 7, attualmente in fase di sviluppo.

"Capisco le ragioni per cui l'hanno fatto, ma si tratta di un personaggio che è scomparso", ha precisato la Cox sabato all'evento di beneficenza Rock4EB. "Dewey è così amato dai fan di 'Scream'. Devono trovare una soluzione".

A quanto pare, Cox non ha ancora firmato per entrare a far parte del cast di Scream 7. Come riportato lo scorso marzo, l'attrice ha iniziato le trattative per riprendere il ruolo di Gale Weathers nel settimo capitolo del franchise dopo l'annuncio che Neve Campbell sarebbe tornata protagonista dopo aver "saltato" Scream 6 a causa di una disputa sullo stipendio. "Non ho firmato ufficialmente", ha svelato Cox. "Non l'ho fatto, ma ci sarà comunque uno Scream 7".

Scream: David Arquette nel ruolo di Dewey Riley

Non che la Cox non voglia farlo. L'attrice ha affermato di essere "entusiasta" del fatto che il film segnerà la prima volta di Kevin Williamson alla regia di un capitolo di Scream. Williamson ha scritto la sceneggiatura del film originale del 1996 ed è salito a bordo come regista del prossimo capitolo dopo che Christopher Landon ha abbandonato il progetto a fine dicembre.

Scream 7, il regista abbandona il film: "Un lavoro da sogno diventato un incubo"

"Non c'è scelta migliore di questa", ha commentato Cox a proposito dell'ingaggio di Williamson. "Sarà divertente". Poi, ha aggiunto di non avere in mente una tempistica per prendere una decisione definitiva: "Si, di solito riscrivono in continuazione. Non è che non sappia cosa sta succedendo".

La Campbell ha precedentemente dichiarato a IndieWire che le riprese dovrebbero iniziare a dicembre ad Atlanta, dopo essere state posticipate di qualche mese a causa degli impegni suoi e di Williamson.