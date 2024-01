Scream 7: dopo l'abbandono, Christopher Landon dirigerà un horror sui lupi mannari

Il regista Christopher Landon dirigerà l'adattamento cinematografico del racconto breve di Chandler Baker, Big Bad. Lionsgate è alle battute finali delle trattative per trovare un accordo sui diritti e il film verrà prodotto dallo stesso Landon insieme a Todd Lieberman e Hidden Pictures.

Dopo aver abbandonato la regia di Scream 7, Christopher Landon sta per imbarcarsi in un nuovo progetto. Dopo il licenziamento di Melissa Barrera, anche il regista e Jenna Ortega hanno deciso di abbandonare il film.

La storia di Big Bad

Chandler Baker ha scritto Big Bad come parte dell'antologia Creature Feature. La storia è quella della famiglia Strauss, ormai sull'orlo del collasso. Sam è un padre casalingo rancoroso, Rachel sente il nervosismo nel suo sangue che ritorna. I figli della coppia stanno diventando incontrollabili. E una recente frana ha costretto i lupi ad uscire dal bosco alla ricerca di cibo. Mentre cala il crepuscolo e le tensioni aumentano, la famiglia deve unirsi per sopravvivere alla notte, alle minacce esterne e a quelle interne.

Christopher Landon ha diretto nel 2023 il film Un fantasma in casa con la star di Stranger Things David Harbour e il protagonista di Falcon and the Winter Soldier Anthony Mackie nel cast. Nel 2019 è stato il regista di Ancora auguri per la tua morte.