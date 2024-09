Brad Pitt e Courteney Cox riuniti 23 anni dopo Friends, ma cosa ne pensa Jennifer Aniston?

Reunion improvvisata per la star di Friends, l'interprete di Monica Courteney Cox, e per il divo Brad Pitt, apparso in un gustosissimo episodio. I due attori sono stati fotografati insieme a un evento di beneficenza tenutosi a Malibu, in California.

Pitt e Cox, 60, colleghi in Friends 23 anni fa per il tempo di un episodio, hanno posato insieme sorridenti. Con loro presenti all'evento anche la fidanzata dell'attore, Ines de Ramon, la cantante Pink e l'attrice Kaley Cuoco. Assente Jennifer Aniston, migliore amica della Cox nonché ex moglie di Brad Pitt, ma in molti si chiedono quale sia stata la sua reazione alle foto.

Reunion tra 'amici'

Nel novembre 2001 Brad Pitt, allora mnrito di Jennifer Aniston, ha partecipato in veste di guest star a un episodio di Friends intitolato The One with the Rumor. Il suo personaggio Will Colbert faceva parte del club I Hate Rachel, fondato al liceo insieme a Ross Geller, interpretato da David Schwimmer. Naturalmente Rachel è l'iconico personaggio interpretato da Jennifer Aniston, "odiatissima" dal marito per via delle sue prese in giro a scuola, ma solo nella finzione (si spera).

Pitt e Aniston hanno divorziato nel 2005, ma sarebbero rimasti in buoni rapporti secondo le fonti. Tanto che, quando è stato chiesto ai protagonisti di Friends quale era la loro guest star preferita da Access_, Jennifer Aniston ha citato proprio l'ex marito dicendo: "Il signor Pitt è stato meraviglioso". Scoprite la nostra classifica dei migliori guest di Friends.