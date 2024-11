Friends, Courteney Cox: "Jennifer Aniston si è portata a casa tanti di abiti dal set, anche quelli di Monica"

Courteney Cox è ricordata come un'icona della moda anni '90 per gli splendidi outfit mostrati in Friends, ma sarebbe felice se tutti se ne dimenticassero. Il motivo è che l'attrice non ha conservato nessuno degli abiti indossati nello show.

L'attrice ha dichiarato di non aver portato a casa nessuno dei vestiti di Monica, al contrario dell'amica Jennifer Aniston, che si sarebbe accaparrata quanti più abiti possibili sul set, non solo quelli di Rachel ma anche quelli di Monica.

Nessun ricordo

"Mia figlia, Coco, è così arrabbiata perché non ho conservato nessuno dei vestiti anni '90" ha raccontato Cox al podcast Fashion Neurosis di Bella Freud "Ma non amavo i vestiti degli anni '90. In realtà, avrei potuto tenere qualsiasi cosa volessi di Friends e non l'ho fatto. E se l'avessi fatto, qualsiasi abito avessi, come ho detto prima, mi piace cambiare. Non voglio tenere sempre le stesse cose".

Courteney Cox e Matthew Perry in una scena di Friends

Probabilmente, non li avrebbe comunque conservati ancora oggi:"Mi annoio e non mi piacciono molte cose. Non ho un grande armadio, se non lo indosso per un po', se ne va".

Acchiappavestiti

Un atteggiamento completamente differente da quello dell'amica Jennifer Aniston, che in perfetto stile Rachel Green, si accaparrava tonnellate abiti dal set:"Jennifer ha ancora le stesse zeppe. Non intendo il tipo di cui stai parlando [riferendosi allo stile cool, libero e femminile citato in precedenza]" ha dichiarato l'attrice.

"Parlo delle zeppe con la corda intorno. Lei avrebbe preso quelle. Prese molti vestiti di Monica e dice che li indossò in Friends. E devo dire che le stanno benissimo. Ha un fisico fantastico ed è adorabile. Ma io penso il motivo per il quale avrebbe preso quel vestitino floreale da campagnola di Friends. Ma lei conserva tutto".

La stessa Jennifer Aniston confermò questa sua tendenza ad accumulare i vestiti, tanto che nel 2021 prese in prestito diversi abiti dal guardaroba dell'amica:"Sono andata a curiosare, l'ho tirato fuori e ce l'ho ancora, lo indosso ancora oggi. Ha piccoli fiorellini con uno scollo a V in pizzo nero e una manica corta con una leggera rouches di pizzo nero".