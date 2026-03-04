Scream 7, cosa succede nel finale alternativo cancellato dopo le proiezioni di prova?

L'autore della saga Kevin Williamson ha rivelato che in precedenza era stato realizzato un finale diverso per la storia ma che alla fine è stato scartato dopo la reazione negativa ai test

Scream 7 è arrivato nelle sale dopo un lungo periodo di incertezza e una lavorazione travagliata, ma è riuscito comunque ad andare oltre le aspettative al box-office internazionale.

Tuttavia, a quanto pare nei piani iniziali del regista c'era anche un finale diverso che poi è stato eliminato in sede di montaggio. In una recente intervista, lo stesso Kevin Williamson, storico autore della saga e regista del settimo capitolo, ha rivelato il contenuto di quel finale poi scartato. Attenzione agli spoiler che seguiranno.

Scream 7: Ghostface in un frame del film

Scream 7, il ritorno di Stu e il finale alternativo

Se avete visto il film, saprete che il personaggio di Matthew Lillard, ritorna nel film. Più o meno. Appare infatti ricreato solo digitalmente, quindi i personaggi non sono sicuri che sia davvero vivo o meno.

Dopotutto, lo abbiamo visto morire 30 anni fa nel film originale. Ebbene, alla fine del film scopriamo che Stu era solo una creazione dell'intelligenza artificiale dei veri assassini, interpretati da Anna Camp ed Ethan Embry. Quindi Stu è morto e la sua immagine è stata utilizzata dall'intelligenza artificiale per coprire i nuovi assassini.

Tuttavia, Williamson ha rivelato che non solo hanno giocato con l'idea che Stu fosse effettivamente vivo, ma hanno anche girato una scena che lo confermava. "[Il co-sceneggiatore Guy Busick] ha scritto tutte le parti relative all'intelligenza artificiale", ha detto Williamson a Esquire.

"La prima volta che l'ho letto, ho pensato: 'Come funzionerà? Come farà a sopravvivere?' Inoltre, se si tratta di intelligenza artificiale, una parte del pubblico rimarrà delusa dal fatto che non sia reale? Abbiamo giocato su questo. E mentirei se dicessi che non abbiamo girato entrambe le versioni".

Scream 7: Neve Campbell in un primo piano

Perché il finale alternativo è stato scartato?

A Williamson è stato quindi chiesto di chiarire quest'ultimo punto: "Oh, davvero? C'era un finale alternativo in cui Stu era davvero vivo?".

"Sì, abbiamo girato una piccola coda alla fine che avevamo tenuto da parte", ha detto il regista. "Ma, stranamente, la decisione è stata che il pubblico voleva che rimanesse morto". Williamson ha poi confermato che il pubblico delle proiezioni di prova ha visto la "piccola coda" in cui Stu era vivo, ma non gli è piaciuta.

"Ha più senso [se rimane morto]", ha confermato Williamson. "Lo rende più realistico. Se fosse vivo, sarebbe un po' troppo inverosimile. Viviamo in un mondo in cui, con la falsa intelligenza artificiale, sappiamo che è possibile".