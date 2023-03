Scream 6: una Statua della Libertà versione Ghostface compare sui Navigli a Milano

Nuova città, nuove regole. Con l'arrivo nelle sale italiane di Scream 6, sesto capitolo della saga horror dedicata a Ghostface, un'inquietante e spettacolare versione 3D della Statua della Libertà fa il suo ingresso sul Naviglio Grande di Milano. Dall'8 al 14 marzo 2023 un pezzo di New York approda nei pressi di Ripa di Porta Ticinese per dare vita a una straordinaria Scream Experience mai vista prima. Per sette giorni lo storico Barcun de Milan ospiterà una Statua della Libertà di oltre quattro metri con indosso l'iconica maschera di Ghostface.

Scream VI: la Statua della Libertà versione Ghostface sui Navigli a Milano

Oltre ad ammirare da vicino tutti i macabri dettagli della Statua, da mercoledì a domenica scorsa i visitatori che sono saliti a bordo hanno avuto accesso a un'esclusiva exhibition inquietante e immersiva, dedicata all'ultimo capitolo dell'universo Scream.

Inoltre, content creators e influencer appassionati di cinema, horror e pop culture sono stati invitati a scoprire il film durante le due anteprime stampa di Roma e Milano, per poi partecipare a loro volta alla Scream VI Experience sui Navigli. Fra questi, due talentuosi illustratori, Giovanni Esposito e Caterina Costa, sono stati sfidati a realizzare delle splendide fan art originali per unire cinema e creatività e accogliere al meglio il ritorno in Italia di Ghostface.

Scream 6: il marketing con Ghostface ha creato panico e scompiglio in America

Il progetto della Statua della Libertà di Ghostface è stato realizzato a cura di Wepromo per Eagle Pictures.

Come anticipa la recensione di Scream 6, il film vede Sam (Melissa Barrera), Tara (Jenna Ortega), Chad (Mason Gooding) e Mindy (Jasmin Savoy Brown) che si sono trasferiti a New York City nella speranza di lasciarsi alle spalle gli eventi traumatici di Woodsboro. Non sorprende che Ghostface li scovi anche nella Grande Mela, costringendoli a lottare ancora una volta per la sopravvivenza con l'aiuto di Gale (Courteney Cox) e Kirby (Hayden Panettiere).

Scream 6 è al cinema da oggi in 320 sale.