Scream 6: Dermot Mulroney entra nel cast del sequel

Scream 6 ha trovato uno dei suoi nuovi protagonisti: Dermot Mulroney è infatti entrato a far parte del cast.

L'attore è il primo nome ad aggiungersi a quello degli interpreti del recente film che ha riportato sul grande schermo la popolare saga horror.

Nel film Scream 6 l'attore Dermot Mulroney sembra abbia il ruolo di un poliziotto, riempiendo forse il vuoto lasciato dall'uscita di scena di Dewey Riley e Judy Hicks, interpretati da David Arquette e Marley Shelton.

La sceneggiatura di Scream 6 sarà scritta da James Vanderbilt e Guy Busick, mentre alla regia saranno nuovamente impegnati Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

Tra gli interpreti ci saranno Melissa Barrera, Jasmin Saovy Brown, Mason Gooding, Jenna Ortega e Hayden Panettiere, al suo ritorno tra le fila della saga horror.

Le riprese inizideranno in estate in vista di un debutto nelle sale previsto per il 31 marzo 2023.

Al centro della trama ci saranno i quattro sopravvissuti a Ghostface che cercano di lasciarsi il passato alle spalle.