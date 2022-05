Scream 6: svelato il cast del nuovo capitolo della saga horror

La produzione di Scream 6 ha svelato quali membri del cast ritorneranno sul set del nuovo capitolo della saga horror.

Il progetto sarà prodotto da Spyglass Media e Paramount e la storia si allontanerà da Woodsboro, iniziando un capitolo nuovo altrove.

La sceneggiatura di Scream 6 sarà scritta da James Vanderbilt e Guy Busick, mentre alla regia saranno nuovamente impegnati Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

Tra gli interpreti ci saranno Melissa Barrera, Jasmin Saovy Brown, Mason Gooding e Jenna Ortega.

Le riprese inizideranno in estate in vista di un debutto nelle sale previsto per il 31 marzo 2023.

Al centro della trama ci saranno quindi i quattro sopravvissuti a Ghostface che cercano di lasciarsi il passato alle spalle.

Kevin Williamson e Chad Villella, terzo mebro del collettivo Radio Silence insieme ai due registi, faranno parte del team di produttori.

Il nuovo capitolo di Scream ha incassato oltre 140 milioni di dollari ai box office di tutto il mondo e aveva tra gli interpreti anche le star della saga originale Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette.