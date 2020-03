Scream 5: la regia del sequel a Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett

Scream 5 sembra aver trovato i suoi registi: Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett avrebbero ottenuto il compito di occuparsi dell'atteso progetto che riporterà sul grande schermo i registi del franchise horror.

Lo sceneggiatore del primo capitolo di Scream, Kevin Williamson, sarà coinvolto come produttore esecutivo del progetto le cui riprese dovrebbero iniziare nel mese di maggio.

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett un anno fa hanno realizzato Finché morte non ci separi e il loro coinvolgimento nel progetto ha suscitato un po' di sorpresa perché in passato avevano espresso il loro poco interesse nei confronti di occuparsi di progetti non originali. Gillet aveva sottolineato: "Non ci abbiamo realmente pensato, ma so che ci piace sorprenderci. Penso che molto di ciò che ci entusiasma e ci mantiene motivati a livello creativo sia quando sentiamo che non siamo solo mentalmente parte di una storia che sembra un po' diversa, ma impegnati nel raccontarlo riusciamo ad avere un'esperienza diversa. Ci interessano personaggi che non abbiamo mai visto prima, una dinamica inedita".

Il primo capitolo di Scream, diretto da Wes Craven e con star Neve Campbell, aveva debuttato nel 1996 e ribaltava gli abituali schemi narrativi dei film horror, sfruttandoli a proprio favore per sorprendere gli spettatori.