Scream 5, Neve Campbell: "Nel sequel sarò coperta di sangue"

Il nuovo sequel della saga di Scream, Scream 5, riporterà sullo schermo l'amata Neve Campbell nel ruolo di Sidney Prescott e sangue a fiumi, come promette la stessa interprete.

Anche Neve Campbell si è munita di coltello per difendersi dal killer che imperversa in Scream 4

In una nuova intervista a The Talk, Neve Campbell ha anticipato la sua eccitazione per il ritorno nel ruolo della scream queen Sidney, spiegando cosa l'ha convinta a fare ritorno nel franchise dopo la morte di Wes Craven:

"Ho 47 anni e sarò coperta di sangue. Non vedo l'ora di fare ritorno, di rivedere Courtney Cox e David Arquette e di fare la conoscenza del cast giovane. Non vedo l'ora di lavorare con questi due nuovi registi. Ero preoccupata perché il nostro incredibile regista, Wes Craven, non c'è più e non ero sicura di fare un film senza di lui. Ma i nuovi registi sono venuti da me con questa bellissima lettera, dicendomi che hanno scelto di fare questo mestiere proprio grazie a Wes e a questi film. Vogliono davvero restare fedeli alla storia e al viaggio che lui aveva ideato. Sono stata molto felice di sentire questo."

Scream: come il film di Wes Craven ha cambiato per sempre l'horror. O quantomeno ci ha provato

Neve Campbell, Courtney Cox e David Arquette torneranno a indossare i panni dei loro vechvci personafggi in Scream 5, con loro Marley Shelton tornerà nel ruolo dell'Agente Judy Hicks. Tra i nuovi arrivi la star di The Boys Jack Quaid, Melissa Barrera, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown e Mikey Madison.

A dirigere l'horror, scritto da Guy Busick e James Vanderbilt con l'approvazione di Kevin Williamson, autore della saga originale, sono Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Le riprese sono attualmente in corso nonostante alcune positività riscontrate tra la troupe di Scream 5.

L'uscita di Scream 5 è fissata per il 14 gennaio 2022.