Scream 3: Courteney Cox svela i retroscena della sua orribile frangetta

Il nuovo Scream è nei cinema italiani da ieri. Per l'occasione le star del popolare franchise horror si sono lasciate andare ai ricordi. Courteney Cox, in particolare, ha svelato i retroscena dell'orribile frangetta che il suo personaggio sfoggia in Scream 3.

Courteney Cox ha recitato in tutti e cinque i film di Scream, dando vita al personaggio della giornalista Gale Weathers con ferocia e umorismo. Ma nel terzo capitolo del franchise di Wes Craven, Scream 3, Gale sfoggia una pettinatura unica che è diventata famigerata all'epoca. La Cox ha recentemente parlato di quello che è successo realmente con il suo look durante il Drew Barrymore Show svelando:

"Oddio, era terribile, me ne ero dimenticata. Non c'è niente di peggio. Questa è stata una grande lezione di vita perché sarà per sempre nel film. E abbiamo avuto solo un'occasione per scegliere, un'occasione per avere quella frangetta. Ricordo che mi hanno tagliato i capelli sul set. Dovresti avere una frangia che inizia qui, molto indietro. E questa è la parte in cui inizia la frangetta. Per qualche motivo qualcuno l'ha spostato e ha iniziato a tagliare. Ho pensato, 'Non ho più scelta'".

E questo è la regola dello show business. A volte un errore sul set diventa storia del cinema, ed è esattamente quello che è successo per Scream 3. E sembra che Courteney Cox abbia imparato la lezione, soprattutto perché i film amati vengono rivisti ogni anno dal fandom più accanito.

Qui trovate la nostra recensione di Scream, al cinema da ieri. Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto. Neve Campbell, Courteney Cox (Gale Weathers) e David Arquette (Dewey Riley) tornano a interpretare i loro ruoli iconici insieme ai nuovi arrivi Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown e Sonia Ammar.