Scott Pilgrim Takes Off: due star dello show parlano della possibilità di una seconda stagione

Due star di Scott Pilgrim Takes Off sono tornate a parlare della possibilità di una seconda stagione della serie anime tratta dalla saga a fumetti di Bryan Lee O'Malley e precedentemente adattata a nel film del 2010 Scott Pilgrim vs. the World.

Nonostante la scena post-credits di Scott Pilgrim Takes Off sembrasse indicare i piani per una seconda stagione, recenti dichiarazioni da parte dei creatori della serie hanno lasciato intendere che lo show potrebbe fermarsi alla prima stagione. Recentemente durante un'intervista con ScreenRant le due star di Scott Pilgrim Takes Off (e del precedentemente adattamento cinematografico) Mary Elizabeth Winstead ed Ellen Wong hanno di nuovo tirato in ballo l'argomento.

"Saremmo tutti così entusiasti di continuare a fare ancora parte di questo mondo partecipando a una seconda stagione di Scott Pilgrim Takes Off, ma è come se ci chiedessimo 'Quali altre storie potremmo raccontare?'. È ancora tutto un grande punto interrogativo, credo. Penso che quello che BenDavid e Bryan hanno fatto con questo show sia stato brillante. È come se lo show fosse una storia completa di tutte le nostre vite, in qualche modo, e quindi penso che farlo di nuovo sarebbe un'impresa ardua. Ma sono sicura che tutti noi saremmo disposti a rifarlo se ce lo proponessero una seconda volta", ha detto Winstead che interpreta Ramona Flowers.

Wong che interpreta Knives Chau ha aggiunto: "BenDavid e Bryan, soprattutto Bryan, sono così geniali e creativi che vorrei quasi dire: 'Dimmi cosa fare e lo farò'. Quindi, sono d'accordo e faccio eco a tutto ciò che dice Mary. È stato un vero spasso essere di nuovo insieme e poterci immedesimare in questi personaggi dopo dieci anni. È fantastico vederli rivivere in forma di anime".

Scott Pilgrim Takes Off: Ramona e Scott al centro della nuova immagine

Scott Pilgrim Takes Off

In Scott Pilgrim: La Serie, Scott Pilgrim incontra la ragazza dei suoi sogni, Ramona Flowers, e scopre di dover sconfiggere i suoi sette malvagi ex per poter uscire con lei. Ma questa volta le cose si complicano ulteriormente. Basata sulle graphic novel di Bryan Lee O'Malley, la serie rivisita e reimmagina l'amato classico di culto, portando Ramona Flowers, i suoi malvagi ex, Scott e i suoi amici in un nuovo misterioso viaggio ricco di azione alla ricerca dell'amore.

Nella seria anime torna tutto il cast originale del film di Wright, ovvero Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Aubrey Plaza, Jason Schwartzman, Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Allison Pill e Brandon Routh. La serie è prodotta e scritta dal creatore del franchise Bryan Lee O'Malley e da BenDavid Grabinski.