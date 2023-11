Scott Pilgrim - La serie, l'autore gela i fan: 'Probabilmente non ci sarà una Stagione 2'

Nel corso di un'intervista concessa a Rolling Stone, i creatori di Scott Pilgrim - La serie hanno confermato che al momento non stanno lavorando a una Stagione 2 della serie appena arrivata su Netflix.

Bryan Lee O'Malley e BenDavid Grabinski, infatti, hanno risposto sull'eventualità di continuare la storia di Scott e Ramona e di tutti gli altri personaggi in una seconda stagione, ammettendo che al momento la storia è conclusa:

"Per ora si tratta di una storia autonoma. Ci è piaciuto molto quello che abbiamo fatto. Abbiamo messo tutto lì dentro. Non abbiamo altre idee in fase di sviluppo. Le abbiamo messe tutte in questa serie. Non escluso mai nulla, ma in questo momento occorrerebbero circa 50 miracoli diversi contemporaneamente per realizzare un'altra stagione. Quindi vedremo", ha dichiarato O'Malley.

Grabinski ha aggiunto: "Non ci stiamo lavorando. Abbiamo messo tutto quello che avevamo in testa in questa serie, e pensiamo che abbia un finale davvero grandioso di cui siamo orgogliosi. Non faccio piani in generale. Forse un giorno uno di noi si manderà un messaggio con un'idea davvero grandiosa per una seconda stagione. Ma per ora il mio cervello e il mio cuore sono tutti concentrati su questa cosa e sul fatto di condividerla con il resto del mondo".

