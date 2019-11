Scoob!: il primo trailer del film animato sulle origini di Scooby-Doo

Scooby-Doo è in piena forma nel primo trailer di Scoob! appena distribuito dalla Warner Bros. Aggiornato in CGI e sempre accompagnato dal proprietario e migliore amico Shaggy, Scooby-Doo si prepara a tornare sul grande schermo, da cui è assente fin dal 2004, anno di produzione del discutibile Scooby-Doo 2: Mostri scatenati, sequel dell'altrettanto discutibile Scooby Doo, entrambi realizzati in tecnica mista.

Questa volta la Warner invece ha deciso di fare le cose per bene, come sembra suggerire questa prima clip tratta da lungometraggio animato, e per farlo si è presa il suo tempo: pensate che il primo annuncio di quel film che non si chiamava ancora Scoob! risale al 2014.

Cinque anni dopo il film è pronto al debutto, e si annuncia con un trailer che trabocca di emozione e tenerezza, tutta quella necessaria per raccontare la storia delle origini del nostro Scooby-Doo e di una splendida amicizia tra un bambino e un cane abbandonato. Dalla scelta del nome (che no, non è stato suggerito da una scatola di cereali ma dal ritornello di Strangers in the Night), fino al primo regalo, alla scoperta di nuovi amici - Fred, Velma e Daphne - e alle avventure vissute come giovani investigatori.

E nel nuovo lungometraggio saranno necessarie tutte le abilità investigative accumulate fin dal 1969 per fronteggiare una terribile minaccia: la gang di Mystery Inc dovrà unire le forze con altri personaggi che fanno parte dell'universo creato da Hanna-Barbera per salvare il mondo dal malvagio Dick Dastardly.

Alla regia di Scoob! troviamo Tony Cervone, mentre il cast vocale è composto da Frank Welker,Zac Efronn, Gina Rodriguez, Will Forte, Amanda Seyfried, Tracy Morgan, Ken Jeong, Kiersey Clemons, Mark Wahlberg e Jason Isaacs. Scoob! debutterà nei cinema americani il 15 maggio 2020.