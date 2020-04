Scooby! - Il film arriverà in formato digitale negli Stati Uniti

Scooby! verrà distribuito in formato digitale negli Stati Uniti e in Canada a partire dal 15 maggio.

Il prezzo per il noleggio sarà di 19.99 dollari, mentre per l'acquisto bisognerà versare 24.99 dollari.

Warner Bros, tramite la parole di Ann Sarnoff, ha spiegato: "Anche se vogliamo tutti poter ritornare a mostrare i nostri film nei cinema, stiamo affrontando un periodo nuovo e senza precedenti che richiede un pensiero creativo e adattabilità nel modo in cui distribuiremo i nostri contenuti. Sappiamo che i fan vogliono vedere Scooby! e siamo felici di poter offrire questo film che farà stare bene le famiglie che potranno apprezzarlo mentre sono a casa insieme".

Il lungometraggio Scooby! svelerà come gli amici di sempre Scooby e Shaggy si sono incontrati e, in seguito, uniti ai giovani investigatori Fred, Velma e Daphne per formare la famosa Mystery Inc.

Con centinaia di casi risolti e avventure condivise, Scooby e la banda ora dovranno affrontare il loro mistero più grande e impegnativo di sempre: sventare un piano volto a sguinzagliare il cane fantasma Cerberus nel mondo. Mentre si apprestano a fermare questa "can-apocalisse globale", i membri della banda scoprono che Scooby ha un retaggio segreto e un destino epico più grande di quanto potessero immaginare.

I doppiatori della versione originale del film sono Kiersey Clemons nei panni di Dee Dee; Zac Efron in quelli di Fred; Will Forte è la voce del migliore amico di Scooby-Doo, Shaggy; Jason Isaacs doppia il famigerato Dick Dastardly; Ken Jeong in quello di Dynomutt; Tracy Morgan che sarà Captain Caveman; Gina Rodriguez è la voce di Velma; Amanda Seyfried è Daphne; l'attore due volte candidato all'Oscar Mark Wahlberg ha il ruolo di Blue Falcon, mentre Frank Welker presta la voce a Scooby-Doo. Scooby! è diretto da Tony Cervone, candidato all'Annie Award per il film Space Jam, e due volte candidato agli Emmy per il suo lavoro su Duck Dodgers.